Около 80 тысяч полицейских мобилизуют на время новых протестов «жёлтых жилетов»

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Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что порядка 80 тысяч сотрудников правоохранительных органов будут мобилизованы для обеспечения порядка во время акций протестов «жёлтых жилетов» 12 января.

Об этом он заявил в эфире телеканала TF1.

«Чтобы гарантировать общественный порядок, мы приняли решение, что в субботу будет мобилизована значительная группа сил правопорядка», — цитирует его Franceinfo.

Министр также отметил, что тактика протестующих меняется, поэтому её изменит и полиция, в частности она будет более мобильной.

Ранее Филипп заявил, что французское правительство предлагает принять закон, предусматривающий наказание за несогласованные акции протеста.

Подробнее о действиях «жёлтых жилетов» — в материале RT.

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