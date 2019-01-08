Около 80 тысяч полицейских мобилизуют на время новых протестов «жёлтых жилетов»
Об этом он заявил в эфире телеканала TF1.
«Чтобы гарантировать общественный порядок, мы приняли решение, что в субботу будет мобилизована значительная группа сил правопорядка», — цитирует его Franceinfo.
Министр также отметил, что тактика протестующих меняется, поэтому её изменит и полиция, в частности она будет более мобильной.
Ранее Филипп заявил, что французское правительство предлагает принять закон, предусматривающий наказание за несогласованные акции протеста.
Подробнее о действиях «жёлтых жилетов» — в материале RT.