Во Франции планируют начать наказывать за несогласованные митинги

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что французское правительство предлагает принять закон, предусматривающий наказание за несогласованные акции протеста.

Об этом он заявил во время интервью TF1.

«Правительство выступает за внесение изменений в закон, чтобы прописать наказание для тех, кто не хочет соблюдать обязанность о декларировании (демонстраций)», — цитирует его France Info.

Отмечается, что данное желание у кабмина появилось на фоне беспорядков, устраиваемых участниками движения «Жёлтые жилеты» во время акций протеста.

Ранее стало известно, что активистка «жёлтых жилетов» Жаклин Муро намерена создать политическую партию, которая будет бороться за налоговую реформу и возобновление социальной политики во Франции. Юристы и бывшие парламентарии уже составляют устав новой организации.

Подробнее — в материале RT.