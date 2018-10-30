Отговорка по Трампу: президент США поручил подготовить доклад о «нарушении» Россией ДРСМД

Дональд Трамп поручил членам администрации США представить конгрессу доклад о «нарушении» Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), в котором Вашингтон обвиняет Москву. Эта задача соответствует одному из разделов военного бюджета США на 2019 фискальный год, посвящённому «всестороннему ответу на нарушение ДРСМД». Среди прочего доклад должен содержать сведения о мерах в отношении нарушителей договора, включая возможное введение дополнительных санкций. Российские парламентарии полагают, что президент США готовит «хорошую отговорку» для выхода из ДРСМД, желая показать, что Москва «заставляет» Вашингтон выйти из соглашения. При этом повсеместно признаётся, что разрыв договора негативно повлияет на общую мировую архитектуру безопасности. Ранее Россия подчёркивала, что не нарушает условий соглашения и выступает за сохранение ДРСМД.

Президент США Дональд Трамп поручил членам своей администрации подготовить и представить конгрессу доклад о якобы имеющем место нарушении Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Такое сообщение в понедельник, 29 октября, распространил Белый дом.

«Властью, возложенной на меня в качестве гаранта Конституции и законами США, включая раздел 301 главы 3 кодекса Соединённых Штатов, я настоящим делегирую государственному секретарю во взаимодействии с главой Минфина, министром обороны, министром торговли и директором Национальной разведки полномочия представить конгрессу доклад, требуемый в соответствии с разделом 1244 Закона о защите национальной обороны за 2019 финансовый год», — приводит РИА Новости текст поручения.

Напомним, что раздел 1244 военного бюджета США на новый фискальный год, начавшийся 1 октября 2018 года, посвящён «всестороннему ответу на нарушение РФ Договора РСМД». Там отмечается, что предпринятые российской стороной действия и якобы имеющее место «существенное нарушение ДРСМД» нанесли ущерб соглашению, а потому «США имеют законное право полностью или частично приостановить действие ДРСМД до тех пор, пока РФ продолжает нарушать договор».

В число принимаемых мер «для возвращения РФ к соблюдению ДРСМД» входит изыскание дополнительных средств противоракетной обороны в Европе, «необходимых для восполнения пробелов в военном потенциале для защиты сил США и НАТО от наземных ракетных систем РФ, которые не соответствуют Договору РСМД».

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Во исполнение поставленных в оборонном бюджете США задач Дональд Трамп и поручил госсекретарю Майку Помпео, министру финансов Стивену Мнучину, главе Пентагона Джеймсу Мэттису, министру торговли Уилбуру Россу и директору Нацразведки Дэну Коутсу подготовить доклад для профильных комитетов конгресса США.

В частности, документ должен содержать сведения о введении мер в отношении субъектов, которым приписывается нарушение ДРСМД, включая возможное введение дополнительных антироссийских санкций.

Напомним, в последние годы Москва и Вашингтон неоднократно выдвигали взаимные обвинения в нарушении ДРСМД. На Западе предъявляют претензии к российским крылатым ракетам 9М729 и баллистическим РС-26, дальность которых якобы не соответствует заявленной и нарушает соглашение. Российская же сторона выступает против совершенствования Соединёнными Штатами целого класса баллистических ракет и тяжёлых беспилотников, а также не согласна с размещением на территории Румынии систем ПРО Aegis.

Об этом на прошлой неделе напомнил президент РФ Владимир Путин, который указал на то, что эти комплексы могут быть оперативно переоборудованы для использования ударных, а не противоракет простой сменой программного обеспечения.

При этом, хотя обе стороны обвиняют друг друга в нарушении ДРСМД, Москва всячески стремится сохранить заключённое ещё в 1987 году соглашение, тогда как в Вашингтоне явно настроены на его разрыв.

В частности, российская сторона 25 октября представила в секретариат ООН и председателю Первого комитета организации проект резолюции, предлагающей Генассамблее ООН призвать стороны к сохранению соглашения. Однако Первый комитет ГА ООН проголосовал против внесения на рассмотрение этого документа.

В российском МИД выразили «глубокое разочарование» решением не выносить на рассмотрение российский проект резолюции в поддержку ДРСМД.

«Вызывает недоумение, что работа над документом, актуальность которого не подлежит сомнению, была заблокирована под надуманным процедурным предлогом. Не выдерживает никакой критики попытка обосновать отказ от предметного обсуждения российской инициативы формальным истечением сроков подачи проектов на фоне форс-мажорных обстоятельств, побудивших нас обратиться к международному сообществу за содействием в сохранении ДРСМД», — говорится в заявлении МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что договор между Москвой и Вашингтоном имеет прямое отношение к поддержанию международной безопасности и глобальной стратегической стабильности, а также к нормальному функционированию режимов нераспространения.

При этом в МИД подчеркнули, что намерены в дальнейшем продолжать прикладывать политико-дипломатические усилия в поддержку ДРСМД. В частности, этот вопрос будет подниматься на полях парижского саммита лидеров мировых держав 11 ноября, а также на заседании Совета Россия — НАТО 31 октября.

Наземная система ПРО Aegis на авиабазе Девеселу в Румынии

© Inquam Photos/Adel Al-Haddad/via REUTERS

При этом 28 октября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты фактически начали выход из ДРСМД.

«Не знаю, какая у них в Вашингтоне «кухня». Думаю, не обошлось без участия в дискуссии по этому вопросу глав Госдепартамента США Майка Помпео и Пентагона Джеймса Мэттиса. Это очевидно. То, что решение принято и выполняется, — объективный факт для нас», — сказал Лавров в эфире телеканала «Россия 1».

«Не все в Европе понимают, что это решение повлечёт серьёзные последствия»

По словам главы российского Минобороны Сергея Шойгу, выход Соединённых Штатов из ДРСМД приведёт к серьёзным последствиям прежде всего для Европы, и европейские политики должны понимать все риски возможного размещения ракет в Старом Свете. Такое заявление министр сделал 29 октября в ходе встречи со своим греческим коллегой Паносом Камменосом.

«Нам кажется, не все в Европе понимают, что это решение повлечёт серьезные последствия и для Европы в том числе, а если говорить точнее, то для Европы — в первую очередь. И нам кажется, было бы очень правильным более широкое обсуждение в рамках НАТО и ЕС этого решения», — заявил Шойгу.

При этом первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT отметил, что президент США хочет показать европейским союзникам, что Вашингтон выходит из него, потому что Россия якобы систематически нарушает ДРСМД.

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«Это такая «хорошая» отговорка, потому что она развязывает руки, и, честно говоря, всерьёз её никто не воспринимает. Готовится красивая обёртка для того, чтобы показать всему миру, что Америка — миролюбивая страна, а «агрессивная» Россия заставляет её делать подобные шаги», — сказал сенатор.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин констатировал, что для выхода из какого-либо соглашения нужно придумать должное оправдание.

«Естественно, оно будет заключаться в том, что все вокруг враги, все всё нарушают, а нас обманывают. Поэтому Трамп и заказал этот доклад. Когда заказывается «объективный» доклад, желательно, чтобы он носил ту информацию, которую хотел бы видеть сам заказчик. Задача заключается не только в том, чтобы его подготовить, но чтобы он был как можно с большим количеством выявленных «нарушений» со стороны России. Конечно, это всё будет придумано, притянуто за уши и не будет иметь ничего общего с действительностью», — заявил RT Шерин.

Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок отметил, что любые действия разных стран, которые могут восприниматься как агрессивные, всегда мотивируются необходимостью собственной защиты.

«Всегда говорится, что мы миролюбивые и порядочные, но мир не идеален, и мы окружены странами и индивидами, которые являются непорядочными. По таким лекалам строятся абсолютно все агрессивные кампании, Трамп здесь не уникален. С точки зрения мирового политеса не принято прямо говорить о том, что мы выходим из договора и хотим усилиться. Что касается целей Трампа — нет привязки к избирателям. Есть привязка к ключевым группам поддержки Трампа», — полагает эксперт.

«Одна из таких, которая традиционно поддерживает республиканцев, — американский ВПК. Для него любые истории, связанные с отменами каких-то оружейных ограничений и связанных тем более с возможностями нового гособоронзаказа — это всегда положительный сигнал», — добавил Бышок.

Собеседник RT отметил, что американский лидер не отказывается от своего «контракта» с ВПК, несмотря на угрозу мировой архитектуре безопасности.

«Эта ситуация негативно повлияет на общую мировую архитектуру безопасности. Но никто не думает, что США будет использовать ракеты против больших и сильных стран. Речь идёт о том, что таким странам, например, как Россия и Китай, придётся усиливать свой компонент в бюджетах, связанных с безопасностью», — подытожил аналитик.