Шойгу: выход США из ДРСМД влечёт серьёзные последствия для Европы

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) повлечёт серьёзные последствия в первую очередь для Европы.
Шойгу: выход США из ДРСМД влечёт серьёзные последствия для Европы
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«Нас интересует реакция Европы на это решение США о выходе из ДРСМД. И хотелось бы, чтобы Европа знала и понимала последствия, которые будут в случае размещения ракет средней дальности на территории Европы», — приводит РИА Новости слова Шойгу.

Он отметил, что «не все в Европе понимают, что это решение повлечёт серьёзные последствия... для Европы в первую очередь».

«И нам кажется, было бы очень правильным более широкое обсуждение в рамках НАТО и ЕС этого решения», — добавил Шойгу.

Ранее министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что США проводят консультации со странами — союзниками по Североатлантическому альянсу в связи с намерением Вашингтона выйти из ДРСМД.

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