Шойгу: выход США из ДРСМД влечёт серьёзные последствия для Европы
- @mod_russia
«Нас интересует реакция Европы на это решение США о выходе из ДРСМД. И хотелось бы, чтобы Европа знала и понимала последствия, которые будут в случае размещения ракет средней дальности на территории Европы», — приводит РИА Новости слова Шойгу.
Он отметил, что «не все в Европе понимают, что это решение повлечёт серьёзные последствия... для Европы в первую очередь».
«И нам кажется, было бы очень правильным более широкое обсуждение в рамках НАТО и ЕС этого решения», — добавил Шойгу.
Ранее министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что США проводят консультации со странами — союзниками по Североатлантическому альянсу в связи с намерением Вашингтона выйти из ДРСМД.