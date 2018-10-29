Шойгу: выход США из ДРСМД влечёт серьёзные последствия для Европы

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) повлечёт серьёзные последствия в первую очередь для Европы.

«Нас интересует реакция Европы на это решение США о выходе из ДРСМД. И хотелось бы, чтобы Европа знала и понимала последствия, которые будут в случае размещения ракет средней дальности на территории Европы», — приводит РИА Новости слова Шойгу.

Он отметил, что «не все в Европе понимают, что это решение повлечёт серьёзные последствия... для Европы в первую очередь».

«И нам кажется, было бы очень правильным более широкое обсуждение в рамках НАТО и ЕС этого решения», — добавил Шойгу.

Ранее министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что США проводят консультации со странами — союзниками по Североатлантическому альянсу в связи с намерением Вашингтона выйти из ДРСМД.