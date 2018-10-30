«Америка пострадает»: сельское хозяйство и автопром США могут столкнуться с кризисом из-за торговых пошлин Трампа

Президент США Дональд Трамп рассчитывает заключить с Китаем «крупную сделку». В противном случае Вашингтон введёт в отношении Пекина жёсткие пошлины на общую сумму более $500 млрд. Об этом американский лидер заявил в интервью Fox News. Между тем с негативными последствиями торговой войны между США и КНР столкнулось американское сельское хозяйство. Производители сои, молока и свинины делали ставку на китайский рынок и теперь не могут найти ему альтернативу. Негативный тренд наблюдается и в автомобильной промышленности. Из-за заградительных пошлин на импортную сталь дорожает конечная продукция, что ведёт к падению спроса и сокращению рабочих мест в отрасли. Ряд экспертов считают, что такое положение — реакция на протекционистскую политику Вашингтона.

Президент США Дональд Трамп рассчитывает заключить торговую сделку с КНР, а в противном случае Вашингтон намерен ввести новые пошлины в отношении китайских товаров. Об этом американский лидер заявил в интервью Fox News.

«Я думаю, что мы заключим крупную сделку с Китаем, и она должна стать крупной. Они (Китай. — RT) опустошают нашу страну, они ежегодно забирают в среднем $500 млрд. Миллиардов в год!» — подчеркнул Трамп.

Глава Белого дома пообещал ужесточить таможенные пошлины в том случае, если соглашение не будет достигнуто.

«(Пошлины на. — RT) $250 млрд и $267 млрд ждут своей очереди, если мы не можем заключить сделку», — заявил президент США.

Удар по фермерству

Однако в Соединённых Штатах говорят о том, что торговая война Вашингтона против Китая больно ударила по некоторым отраслям американской экономики. Так, серьёзно пострадали сельхозпроизводители: из-за ответных санкций со стороны Пекина они потеряли один из крупнейших рынков сбыта. Об этом пишет издание The Wall Street Journal (WSJ).

Начиная с прошлого года многие сельхозпроизводители США впервые занялись выращиванием сои, мировые цены на которую росли на протяжении последних лет. Эта тенденция напрямую связана с повышением благосостояния жителей ряда развивающихся стран, и в первую очередь — Китая, где отмечается существенный рост потребления мяса и молочных продуктов. Соя используется в качестве корма для животных, с 2000 года мировое производство этой культуры удвоилось.

По данным исследования Farm Futures and AgriSource Inc., в 2017 году фермеры Соединённых Штатов впервые за несколько десятилетий выделили под соевые посевы больше площадей, чем под кукурузные.

При этом одним из ключевых рынков сбыта сои для США стал Китай. По данным американского Министерства сельского хозяйства, только в январе — сентябре прошлого года Соединённые Штаты поставили в КНР соевые бобы на $11 млрд — эта статья стала ведущей в структуре американского сельскохозяйственного экспорта в азиатское государство.

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Однако после того как Пекин повысил импортные пошлины на ряд наименований американской продукции, в том числе и на сою, о наращивании объёмов поставок говорить не приходится.

Как отмечает издание The Wall Street Journal, в этом году за семь недель американские экспортёры могут продать в КНР столько соевых бобов, сколько в прошлом году продавали за семь дней. По данным WSJ, экспорт упал на 82%, кроме того, тарифные войны привели к тому, что мировые цены на сою в этом году снизились на 11%.

Многие фермеры всё ещё рассчитывают на нормализацию торгово-экономических отношений между двумя державами, возлагая большие надежды на предстоящие переговоры Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Как отмечает WSJ, встреча лидеров может состояться в рамках саммита G20, который стартует 1 декабря в Буэнос-Айресе. А пока производители пытаются найти покупателя для уже выращенной сои.

«Нежизнеспособный экспорт»

Между тем торговые войны ударили в США не только по растениеводству, но и по молочному и мясному животноводству.

В частности, после апрельских контрсанкций со стороны Пекина резко сократились поставки свинины из США на китайский рынок. В июле власти КНР снова подняли пошлины на мясные поставки из США, сейчас они достигают 62%. Как отметил в интервью агентству Reuters исполнительный директор одного из крупнейших мировых производителей свинины Smithfield Foods Кен Салливан, американский экспорт стал «нежизнеспособным».

При этом до начала торгового противостояния на долю КНР приходилось до 17% от общего объёма экспорта американской свинины.

Считать убытки пришлось и производителям молочной продукции: ущерб от торговой войны с Китаем производители оценивают в $576 млн — именно столько американские молочники заработали в прошлом году на поставках в азиатское государство. В настоящий момент торговля молочными продуктами между двумя странами заблокирована.

Завод Ford в США

Reuters

Испытывает серьёзные трудности и американское автомобилестроение. Выступая в октябре перед сотрудниками, руководитель отдела глобальных операций компании Ford Джон Хинрикс предупредил о серьёзных проблемах, с которыми отрасль столкнулась после того, как администрация Трампа ввела заградительные пошлины на ввоз в страну алюминия и стали, чтобы поддержать местных металлургов.

По словам представителя Ford, сейчас американским промышленным предприятиям приходится покупать сталь и алюминий по тарифам, значительно превышающим среднемировые. Воспользовавшись отсутствием конкуренции, металлурги за несколько месяцев подняли цены на 28%, что не только привело к миллиардным потерям для корпорации Ford, но и снизило конкурентоспособность её продукции.

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По оценкам агентства IHS Markit, если рост тарифов на алюминий и сталь повысил среднюю стоимость автомобиля в США на $240, то расширение торговой войны с КНР приведёт к тому, что машины массового сегмента подорожают примерно на $1,3 тыс., а автомобили премиум-класса — на $6 тыс.

Дело в том, что до начала торгового противостояния американские автопроизводители закупали в Китае ряд комплектующих.

Центр автомобильных исследований (CAR) прогнозирует, что из-за роста цен на американские машины их продажи в мире в обозримой перспективе ощутимо снизятся, что, в свою очередь, приведёт к сокращению порядка 700 тыс. рабочих мест в одной из ведущих отраслей промышленности Соединённых Штатов. Это может нанести ощутимый ущерб национальной экономике.

Издержки протекционизма

Развязывая торговую войну с Китаем и расторгая соглашения о торговых пошлинах с другими странами, Дональд Трамп говорил об интересах американских товаропроизводителей и обвинял зарубежных партнёров США в «нечестной» торговле. В Белом доме заявляют, что ограничение импорта станет стимулом для развития американской промышленности и других отраслей экономики, а в конечном счёте приведёт к росту занятости и благосостояния населения.

Однако многие аналитики не разделяют этих ожиданий. В октябре агентство Moody's предупредило о возможном снижении кредитного рейтинга США. И это несмотря на то, что в сентябре в США был зафиксирован самый низкий за многие годы уровень безработицы — 3,7%, а рост ВВП во втором квартале этого года составил 4,2%, став максимальным с III квартала 2014 года. Впрочем, экономисты Moody's допускают, что подобное оживление может быть лишь прологом к глубокой рецессии и торговые войны — один из факторов, способных её приблизить.

Рейтинговое агентство Moody's

globallookpress.com

© imago stock&people

В торговую войну с Вашингтоном оказался втянут не только Китай. Летом Евросоюз ввёл пошлины в размере 25% на ряд статей американского импорта, включая двигатели, табачную продукцию, продукцию лёгкой промышленности и продовольствие. В ответ на повышение ввозных тарифов на сталь пошлины на некоторые виды продукции из США ввели минувшим летом Канада и Мексика.

«Ещё никому не удавалось добиться экономического подъёма при помощи откровенного протекционизма. И то, что меры Дональда Трампа в конечном счёте не приведут ни к чему хорошему, было понятно с самого начала», — пояснил в интервью RT профессор НИУ ВШЭ Алексей Портанский.

По словам эксперта, используя подобные инструменты, добиться роста можно только в отдельных секторах, но оживление будет временным. Так случилось и в США, несмотря на то что власти оказали некоторую поддержку пострадавшим отраслям, но далеко не в полной мере и не всем производителям.

«Автопрому политика Трампа крайне невыгодна, так как часть узлов производились и собирались за рубежом, а теперь их ввоз в страну облагается повышенными пошлинами. Очевидно, что протекционистский курс Трампа не был до конца продуман и сейчас идёт обратная реакция, некоторые сектора экономики сталкиваются с проблемами, о которых экспертное сообщество предупреждало заранее», — добавил эксперт.

Производство автомобилей в США

Reuters

Однако президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов считает, что в Белом доме прекрасно понимали, к каким последствиям приведут тарифные войны.

«Для Трампа приоритетной задачей было реализовать свои предвыборные обещания, укрепить свои позиции. Скорее всего, он отдаёт себе отчёт в том, что тарифные войны приведут в обозримой перспективе к экономическому спаду. Ориентировочно снижение ожидается уже через несколько месяцев, в зависимости от того как поведёт себя ФРС», — пояснил Абзалов в интервью RT.

Подводные камни

Как отмечают некоторые эксперты, начав торговую войну, Белый дом не учёл возможности КНР по управлению внутренним спросом, и именно этот фактор определит, кто выйдет победителем из этого противостояния. Китай способен купировать негативный эффект от пошлин, стимулируя внутренний спрос кейнсианскими методами, считает главный экономист Gavekal Dragonomics Анатолий Калетский.

«Если обратить внимание на проблему управления спросом, то можно ясно увидеть, что США пострадают от пошлин Трампа, а Китай способен избежать практически любых негативных последствий, вызванных ими», — пишет он в статье для информационного ресурса Project Syndicate.

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По мнению аналитиков, американским компаниям будет трудно найти в США замену относительно дешёвой китайской рабочей силе, перенос производств будет сопряжён с большими издержками для бизнеса. Это, в свою очередь, может спровоцировать виток инфляции, и как следствие — повышение процентных ставок, которое сведёт на нет временное оживление в экономике.

Как отмечает Портанский, делать однозначные прогнозы пока рано, но у Пекина действительно есть свои козыри в этой борьбе.

«В принципе, и американская, и китайская экономики мощные и располагают потенциалом для смягчения последствий торговой войны. Другой вопрос, что у Китая болевой порог находится глубже, во многом в силу национальной специфики», — пояснил эксперт в интервью RT.

Бороться против экономического могущества КНР в своё время пробовал и Барак Обама, но он использовал мягкие способы. Одной из таких мер, например, должно было стать создание Транстихоокеанского партнёрства, куда так и не пригласили Пекин, напомнил Абзалов. Дональд Трамп преследует по большому счёту аналогичные цели, но, действуя по политическим мотивам, он полностью пересмотрел тактику, взяв на вооружение радикальные методы и риторику, отмечает эксперт.

Дональд Трамп

Reuters

По мнению Абзалова, Дональд Трамп, скорее всего, надеется прийти к каким-то договорённостям с Пекином, выиграв благодаря радикальной повестке промежуточные выборы. Однако США не могут вести торговую войну на разных фронтах, тем более что их оппоненты также прекрасно просчитывают, удары по каким отраслям национальной экономики нанесут наибольший ущерб политическим позициям Трампа.