Эффект домино: падение фондового рынка США привело к снижению котировок на азиатских биржах

В четверг, 25 октября, фондовые рынки Азии показали заметное снижение. Накануне произошло серьёзное падение биржевых котировок США. Так, индекс Nasdaq упал на 4,43%. Такого крупного снижения на этой площадке не было с августа 2011 года. Эксперты отмечают, что основной причиной провала на бирже стали слабые показатели рынка недвижимости в Соединённых Штатах и повышение цен на сырьё из-за торговой войны Вашингтона с Пекином. Каковы перспективы американского и мирового фондовых рынков — в материале RT.

В четверг, 25 октября, фондовые рынки Азии показали заметное снижение. Гонконгский индекс Hang Seng просел на 1,01%, южно-корейский KOSPI — на 1,63%, тайваньский Taiwan Weighted — на 2,44%. Самое больше снижение продемонстрировал японский индекс Nikkei, он потерял 3,72% и опустился до минимума с марта 2018 года.

Важнейшим фактором снижения азиатских рынков стало стремительное падение биржевых котировок США накануне. По итогам торгов индекс Dow Jones потерял 2,41%, S&P 500 — 3,09%. Таким образом они практически растеряли весь свой рост, показанный за предыдущие несколько месяцев.

Самыми значительными были потери индекса Nasdaq Composite, включающего акции многих высокотехнологичных компаний. В ходе торгов он снизился на 4,43%, что стало рекордным однодневным падением с августа 2011 года.

Reuters

© Denis Balibouse

Одной из причин снижения индексов стала негативная отчётность промышленных компаний. В среду, 24 октября, производители чипов Texas Instruments и STMicroelectronics предупредили о замедлении спроса, а за день до этого разочаровывающие прогнозы обнародовали промышленные гиганты Caterpillar и 3M, сообщает Reuters.

Аналитик Forex Club Дмитрий Лемаев отмечает, что к резкому падению американский фондовый рынок подтолкнула также слабая статистика по рынку недвижимости в США. Продажи новых домов в сентябре сократились на 5,5% — до 553 тыс. При этом аналитики ожидали снижения показателя только на 1,4%.

«Кроме того, Федеральная резервная система США сообщила, что американские компании опасаются роста производственных затрат, вызванных введением новых импортных пошлин. Некоторые из них уже сталкиваются с более высокими ценами на сырьё из-за пошлин на импорт из Китая и планируют увеличить (либо уже увеличили) цены для потребителей», — сказал RT Дмитрий Лемаев.

Снижение фондового рынка США наблюдается уже несколько недель. В результате Dow Jones потерял более 8% по сравнению с историческим максимумом, показанным 3 октября. Индекс S&P 500, опустившийся с начала октября почти на 9%, может завершить месяц худшим результатом с февраля 2009 года, сообщает Bloomberg.

Директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов отмечает, что у инвесторов есть опасения, связанные с ужесточением денежно-кредитной политики США и торговыми войнами.

«На рынке есть понимание, что американские акции уже очень дорого стоят и их предыдущий рост затянулся. Но пока всё это выглядит, как техническая коррекция, то есть снижение после подорожания до слишком высокого уровня. Это достаточно серьёзное движение, но не думаю, что оно перерастёт в панический обвал. Риски, безусловно, есть, но явных сигналов того, что экономика США начала разворачиваться вниз, пока нет», — сказал в беседе с RT Тремасов.

Также по теме Биржевое отклонение: почему обвалился мировой фондовый рынок В четверг, 11 октября, мировой фондовый рынок переживает мощную встряску. Российские, азиатские и европейские биржевые индексы...

ФРС США прогнозирует, что в этом году американская экономика вырастет на 3,1%. Однако в дальнейшем, по оценке регулятора, темпы роста начнут замедляться. В 2019 году рост ВВП снизится до 2,5%, в 2020-м — до 2%, а в 2021-м — до 1,8%.

Аналитик EXANTE Виктор Аргонов отмечает, что эффект, который экономика США получила за счёт налоговых стимулов, постепенно сходит на нет. Это сказывается и на движении фондового рынка.

«Если не будет подтверждений существенного торможения роста американской экономики, наиболее сильно упавшие акции вскоре вновь могут обрести своих покупателей. Однако на самое ближайшее время всё же высоки шансы развития коррекции», — считает эксперт.

Потерянные триллионы

Обвал акций США запустил снижение ряда азиатских фондовых рынков, которые и так переживают трудные времена. В течение года азиатские ценные бумаги потеряли более $4,9 трлн стоимости.

Дмитрий Лемаев отмечает, что азиатские индексы преимущественно последовали вниз за американскими. Вместе с тем в регионе есть и внутренние негативные факторы. К примеру, ВВП Южной Кореи в третьем квартале замедлил рост до 2%, тогда как на рынке ждали замедления только до 2,2%.

«Вероятно, на азиатских и американских рынках в ближайшей перспективе будет наблюдаться повышенная волатильность. Наблюдается немало тревожных факторов, которые свидетельствуют в пользу негативного сценария развития событий на этих биржах. В том числе неразрешённый торговый конфликт между США и Китаем, ухудшение показателей американской и китайской экономик, ожидание очередного повышения ставки ФРС США», — сказал Лемаев.

Кирилл Тремасов отмечает, что на развивающихся рынках Азии присутствует много компаний высокотехнологичного сектора, которые чутко реагируют на то, что происходит в США.

«Хочу обратить внимание, что фондовые рынки стран с развивающимися экономиками выглядят лучше, чем биржа США. Это хороший сигнал. Он означает, что не происходит глобальный выход из рискованных активов, когда инвесторы распродают всё и переводят средства в самые надёжные ценные бумаги. Поэтому не создаётся ощущение паники», — отметил Кирилл Тремасов.

Европейское спокойствие

Европейские фондовые рынки не поддержали движение американской биржи. Многие из них в четверг показывали рост, включая немецкий DAX, французский CAC 40 и индекс крупнейших компаний Европы Euro Stoxx 50.

«Европейским рынкам в последнее время оказывает поддержку продолжающийся сезон корпоративных отчётностей. Некоторые из них совсем неплохи. Кроме того, европейские бумаги уже достаточно подешевели в предыдущий период и пользуются любой возможностью, чтобы предпринять попытки роста верх», — отметил Дмитрий Лемаев.

Российский фондовый рынок 24 октября показывал лишь небольшое снижение. Индекс Московской биржи потерял к середине дня порядка 0,4%.

По словам Кирилла Тремасова, фондовый рынок России в силу своей структуры не сильно зависит от того, что происходит в Америке. Для него более важными факторами являются мировые цены на сырьё и курс рубля.