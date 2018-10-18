Валютный вызов: китайский юань подешевел почти до двухлетнего минимума

Курс китайского юаня на торгах 18 октября опустился до минимального значения с января 2017 года. Таким образом, нацвалюта КНР вплотную приблизилась к психологической отметке в семь юаней за доллар. Одновременно фондовый индекс Shanghai Composite потерял около 3%, снизившись до четырёхлетнего минимума. По оценке экспертов, основная причина падения на торговых площадках связана с развитием тарифного противостояния Вашингтона и Пекина. Инвесторы опасаются дальнейшего развития конфликта и постепенно выводят свои активы из китайских ценных бумаг. Что может ожидать один из крупнейших финансовых рынков Азии в ближайшее время — в материале RT.

В четверг, 18 октября, курс юаня опустился до уровня 6,94 за доллар США — это самое низкое значения с января 2017 года. Таким образом, китайская валюта вплотную приблизилась к психологической отметке — 7 юаней за доллар.

Ослабление юаня произошло на фоне заявлений Минфина США. Ведомство в своём полугодовом отчёте отметило, что не видит признаков серьёзного вмешательства Пекина в курсовую динамику национальной валюты.

«Небольшая группа участников рынка рассчитывала, что КНР будет активно бороться с обесценением юаня, чтобы избежать ярлыка валютного манипулятора. Доклад Минфина показал, что они просчитались. Мы полагаем, Китай не будет возражать против дальнейшего ослабления валюты, если это будет связано с укреплением доллара», — прокомментировал Bloomberg ситуацию на китайской валютной площадке глава азиатской макростратегии в Westpac Banking Corp Фрэнсис Чен.

Снижение курса юаня началось в апреле этого года. С того момента китайская валюта подешевела почти на 11%. Эксперты связывают ослабление прежде всего с торговым противостоянием между Пекином и Вашингтоном.

«США ввели тарифы на импорт китайской продукции на сумму $250 млрд. Кроме того, ФРС проводит политику монетарного ужесточения, планомерно повышая процентные ставки. Действия Федерального резерва привели к росту доходностей американских долговых бумаг, что означает ужесточение финансовых условий и является фактором в пользу доллара. Помимо этого, наблюдается отток капитала с развивающихся рынков», — перечислила RT факторы ослабления юаня аналитик по международным рынкам «БКС Брокер» Оксана Холоденко.

В разговоре с RT заведующий сектором экономики и политики Китая ИМЭМО РАН Сергей Луконин добавил, что снижение курса нацвалюты КНР также связано с ожиданием падения инвестиций в Китай по причине торгово-экономических противоречий с США.

Фондовое ралли

Вместе с валютным рынком на фондовой площадке КНР также наблюдалось снижение. Шанхайский индекс Shanghai Composite в четверг снизился почти на 3%, достигнув уровня 2486 пунктов — это самое низкое значение с ноября 2014 года. Индекс «голубых фишек» CSI 300 упал на 2,1% и впервые более чем за два года оказался вблизи минимума.

Руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов полагает, что до китайского рынка докатились последствия американских торговых санкций. По словам эксперта, за последние две недели у инвесторов накопилось недовольство и ослабло доверие к китайскому рынку.

«Просели акции тех китайских компаний, которые были активно задействованы в торговле с США или производили для них какие-то компоненты и материалы. Второй важный момент — многие китайские компании начинают в конце октября подводить первые итоги года. Так принято в КНР. И то, что мы видим сегодня, — это отражение того, как сами китайские компании оценивают позиции по ценным бумагам», — подчеркнул RT Алексей Маслов.

Впрочем, эксперты считают, что падение фондового рынка не окажет серьёзного негативного влияния на экономику КНР.

«Китай использует модель, при которой большая часть компаний для получения капитала идёт в банки за кредитом, в отличие от США, где значительная часть капитала формируется путём операций на фондовом рынке. Поскольку китайские компании кредитуются в национальных банках, нестабильность на фондовом рынке не так страшна для них», — пояснил Сергей Луконин.

Он не исключил дальнейшего снижения фондового рынка и курса национальной валюты КНР до тех пор, пока Пекин и Вашингтон не договорятся о правилах взаимной торговли.

Сила слабого

Между тем опрошенные RT эксперты утверждают, что ослабление юаня пойдёт Китаю на пользу. За счёт этого страна получает дополнительные преимущества во внешней торговле. В первую очередь девальвация юаня стимулирует экспорт из КНР, благодаря чему в сентябре профицит внешней торговли с США достиг нового рекорда — $34,13 млрд, даже несмотря на введённые Вашингтоном ограничения.

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Алексей Маслов отмечает, что за счёт снижения курса юаня Пекин может уменьшить потери в торговой войне с США.

«Китай пытается выйти из положения и применяет несколько рычагов: отменяет тарифы со многими странами, уменьшает налоги, в частности НДС, вводит целый ряд льгот для иностранных инвесторов. Ещё одна мера — это ослабление юаня», — пояснил Маслов.

Между тем Сергей Луконин добавил, что слабая национальная валюта несёт не только плюсы, но и минусы китайской экономике. Пекин закупает много компонентов для производства у США, ЕС, Японии и Южной Кореи. «Китай сильно интегрирован в мировую торговлю и компонентную сборку. Не будем забывать, что он является одним из крупнейших импортёров в мире. В этом случае слабый юань нежелателен для государства, ведь если приобретать какие-то компоненты в других странах за валюту, то конечная продукция становится дороже», — отметил Луконин.

Выход в резерв

Аналитики рынка не исключают, что ослабление юаня может негативно повлиять на его перспективы стать мировой резервной валютой. Напомним, в октябре 2016 года Международный валютный фонд включил китайский юань в свою корзину основных валют для резервирования (SDR). Кроме юаня, туда входят доллар, евро, японская иена и британский фунт.

По словам Оксаны Холоденко, активное продвижение китайской валюты началось в этом году, когда были запущены торги фьючерсами на нефть в юанях. В дальнейшем Китай, крупнейший импортёр энергоресурсов в мире, намерен перевести расчёты по импорту сырья в юани.

Сергей Луконин считает, что пока преждевременно говорить об использовании юаня как резервной валюты.

«Центральные банки разных стран очень консервативны и не станут сразу вкладываться в юань. Регуляторы будут наблюдать его динамику. Сейчас юань находится на минимальных значениях, значит, не совсем стабилен. Поэтому страны будут опасаться вкладывать свои резервы в китайскую валюту. Зато лет через десять, когда пройдёт переходный период в китайской экономике, юань, несомненно, может стать мировой резервной валютой», — утверждает Луконин.

При этом Алексей Маслов считает, что Пекин при слабом юане может перейти на расчёт в национальной валюте с некоторыми торговыми партнёрами. «Если товар был оценён в $100, которые раньше равнялись 600 юаней, то сейчас за него можно будет получить почти 700 юаней», — отметил он.