Эксперт прокомментировал заявление Пекина о способности совместно с Москвой противостоять санкциям США
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«Активно сотрудничать ещё не начали, пока разрабатываются механизмы будущего сотрудничества. Пока есть общие заявления. Понятно, что сейчас Китай и Россия заинтересованы друг в друге», — сказал Луконин.
По его словам, последние сигналы, которые Пекин посылает Москве и всему миру, говорят о том, что КНР стала более ответственно подходить к использованию иностранных технологий.
Ранее руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский оценил заявление Фу Цзыина.
В августе профессор РУДН, политолог Юрий Почта в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал реакцию Китая на санкции США, когда официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин раскритиковала новые меры Вашингтона в отношении Москвы.