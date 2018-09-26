Эксперт прокомментировал заявление Пекина о способности совместно с Москвой противостоять санкциям США

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Заведующий сектором экономики и политики Китая Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова РАН Сергей Луконин в беседе с НСН прокомментировал заявление заместителя министра коммерции КНР Фу Цзыина о том, что Пекин и Москва способны объединёнными усилиями преодолеть негативные последствия санкционного давления и торговых войн, которые развязали США.
Эксперт прокомментировал заявление Пекина о способности совместно с Москвой противостоять санкциям США
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«Активно сотрудничать ещё не начали, пока разрабатываются механизмы будущего сотрудничества. Пока есть общие заявления. Понятно, что сейчас Китай и Россия заинтересованы друг в друге», — сказал Луконин.

По его словам, последние сигналы, которые Пекин посылает Москве и всему миру, говорят о том, что КНР стала более ответственно подходить к использованию иностранных технологий.

Ранее руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский оценил заявление Фу Цзыина.

В августе профессор РУДН, политолог Юрий Почта в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал реакцию Китая на санкции США, когда официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин раскритиковала новые меры Вашингтона в отношении Москвы.

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