Эксперт оценил заявление Китая о способности совместно с Россией противостоять санкциям США
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«Нам необходимо создать единую финансовую платформу, чтобы противостоять всем этим санкциям. Финансовая система не создана, и все расчёты между Россией и Китаем в сфере внешней торговли делаются через американские банки», — сказал Островский.
По его словам, нужно налаживать финансовые контакты «рубль — юань», и тогда действительно заработает взаимодополнение между экономиками двух стран.
Ранее Фу Цзыин отметил, что Китай и Россия создали необходимые рамки для успешного сотрудничества.
В августе профессор РУДН, политолог Юрий Почта в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал реакцию Китая на санкции США, когда официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин раскритиковала новые меры Вашингтона в отношении Москвы.