Эксперт оценил заявление Китая о способности совместно с Россией противостоять санкциям США

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Руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский в беседе с НСН оценил заявление заместителя министра коммерции КНР Фу Цзыина о том, что Пекин и Москва способны объединёнными усилиями преодолеть негативные последствия санкционного давления и торговых войн, которые развязали США.
Эксперт оценил заявление Китая о способности совместно с Россией противостоять санкциям США
  • © Hans Zaglitsch
  • globallookpress.com

«Нам необходимо создать единую финансовую платформу, чтобы противостоять всем этим санкциям. Финансовая система не создана, и все расчёты между Россией и Китаем в сфере внешней торговли делаются через американские банки», — сказал Островский.

По его словам, нужно налаживать финансовые контакты «рубль — юань», и тогда действительно заработает взаимодополнение между экономиками двух стран.

Ранее Фу Цзыин отметил, что Китай и Россия создали необходимые рамки для успешного сотрудничества.

В августе профессор РУДН, политолог Юрий Почта в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал реакцию Китая на санкции США, когда официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин раскритиковала новые меры Вашингтона в отношении Москвы.

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