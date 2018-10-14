Эффект Хиллари: почему демократы опасаются поражения на выборах в конгресс США

Согласно опросам общественного мнения, в преддверии промежуточных выборов в конгресс США Демократическая партия пользуется большей популярностью среди избирателей, чем её оппоненты — республиканцы. Однако стратеги и политологи демократов напоминают, что в 2016 году результаты опросов так же указывали на безоговорочную победу Хиллари Клинтон на президентских выборах. Кроме того, испаноязычные граждане, которые традиционно поддерживали Демпартию, теперь всё чаще отдают свои голоса республиканцам. Между тем эксперты отмечают, что решающим фактором в гонке за кресла в конгрессе станет явка избирателей. По мнению аналитиков, традиционно меньшая политическая активность сторонников демократов и излишняя уверенность в победе могут привести к поражению противников партии Дональда Трампа.

Согласно опросам ведущих американских СМИ, Демократическая партия США пользуется большей популярностью избирателей, чем её оппонент — Республиканская партия. За демократов готовы отдать свои голоса 53% опрошенных, в то же время за республиканцев — 42%. Такие данные привели издание The Washington Post и канал ABC News, опросив 1,4 тыс. граждан Соединённых Штатов, у которых есть право голоса на промежуточных выборах 2018 года.

По результатам опроса, рейтинг одобрения президента Трампа составляет 41%. При этом аналитический портал Real Clear Politics, выводящий средний показатель на основе данных нескольких десятков опросов различных организаций, оценивает рейтинг одобрения Трампа в 43,2%.

Однако, несмотря на оптимистичные прогнозы, не все функционеры и политологи Демократической партии уверены в победе, ведь в 2016 году опросы общественного мнения единогласно утверждали, что Хиллари Клинтон победит на президентских выборах, набрав от 70 до 90% голосов. Например, аналитический портал FiveThirtyEight, который сейчас оценивает шансы демократов получить контроль над палатой представителей в 76,9%, в 2016 году отдавал предпочтение Клинтон — 71,4%.

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О том, что исход промежуточных выборов не предрешён, коллег по партии предупредил и конгрессмен-демократ от штата Массачусетс Сет Мултон. Он считает, что демократы чрезмерно уверены в своей победе, однако результат гонки за кресла в нижней палате конгресса США совсем не очевиден. По его словам, демократы могут завоевать немало мест в палате представителей, но их может оказаться недостаточно для получения большинства.

«Дело вот в чём: нам надо понимать, что это не какая-то неодолимая «синяя волна», а скорее серия предвыборных гонок, за победу в которых предстоит изрядно побороться», — приводит слова Мултона вашингтонское бюро газетного издательства McClatchy’s.

Председатель комитета по выборам в конгресс от Демократической партии Бен Луян заявил, что полагаться на результаты опросов общественного мнения после 2016 года неосмотрительно.

«В ходе предыдущего выборного цикла результаты этих опросов не соответствовали действительности. Было сделано много предсказаний, которые не сбылись», — отметил Луян.

Один из функционеров комитета, занимающийся обработкой опросов общественного мнения, также отметил, что не стоит безоговорочно доверять данным о том, что демократы возьмут большинство мест в палате представителей.

«В 2016-м мы все поняли, что вариантов развития событий может быть много, а если вы так этого и не уяснили, то стыд вам и позор. Может случиться, что мы наберём 20% голосов, может случиться, что 30%», — приводит McClatchy's мнение демократа, пожелавшего остаться неназванным.

Национальный съезд Демократической партии

Reuters

© Eric Thayer

Мексиканское противостояние

Несмотря на то что Демократическая партия позиционирует себя как политическое объединение, защищающее права этнических меньшинств, одним из её слабых мест является поддержка среди испаноязычного населения в важных для выборного цикла южных штатах.

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Кандидат от демократов на место сенатора от Техаса Роберт О’Рурк для привлечения голосов пользуется испаноязычным вариантом своего имени «Бето», активно поощряя мейнстримовые СМИ именно так его и называть. При встречах с избирателями он часто переходит на испанский язык, для того чтобы продемонстрировать солидарность с иммигрантами, проживающими в Техасе. О’Рурк считается восходящей звездой среди демократов, и при поддержке звёзд Голливуда и знаменитостей ему удалось привлечь на свою избирательную кампанию рекордную сумму пожертвований — более $38 млн.

При этом опрос Квиннипэкского университета показал, что соперник О’Рурка — республиканец Тед Круз — опережает его на 9% в общем рейтинге с 54% голосов. И 37% испаноязычных избирателей готовы голосовать за Круза, поддерживая политику ужесточения миграционного законодательства.

Такие показатели вызывают беспокойство внутри партии, которая всегда позиционировала себя как защитника интересов латиноамериканского населения США.

«Нужно прикладывать больше усилий. Избирательные штабы при разработке своих планов не посвящают достаточно времени тому, как вести диалог с испаноязычными избирателями, которые более разобщены. Того, что делается в этом направлении, сейчас недостаточно», — приводит The Washington Post слова члена национального комитета партии Луиса Хередиа.

«Смертный приговор»

Другой насущной проблемой Демократической партии является непопулярность политиков, которые раньше были её лидерами. Так, некоторые демократы крайне негативно относятся к участию Хиллари Клинтон в предвыборных мероприятиях.

«Хиллари Клинтон — это смертный приговор для Демократической партии. Она представляет ту её часть, которая привела нас к историческому поражению и сделала Дональда Трампа президентом», — заявил изданию The Washington Examiner на условиях анонимности один из партийных политологов.

По словам функционера, кандидаты от демократов не хотят, чтобы Клинтон поддерживала их кампании, из-за негативных ассоциаций с политиком, который пользуется ещё меньшей популярностью среди американцев, чем спорная фигура Дональда Трампа.

«Когда я думаю о политиках, участвующих в нашем движении по возвращению контроля над палатой представителей, я вообще не думаю о Клинтон и её окружении. Они сейчас стараются держаться в тени — и это к лучшему. Их присутствие нашим кандидатам не помогло бы», — приводит газета слова политолога.

Универсальный фактор

Никакой прогноз общественного мнения не сможет точно предсказать, каких результатов добьётся Демократическая партия на этих промежуточных выборах, отмечает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Безусловно, демократы отыграют какое-то количество мест, но примерно 25 выборных округов сейчас выглядят так, что прогнозы по выборам в них не дают даже аналитические компании. Если демократы хотят выиграть выборы в целом, то результат будет зависеть именно от этих округов. А результат в них определяется в последний момент, и предсказать его сложно», — пояснил эксперт в беседе с RT.

При этом он отметил, что «уход в тень» некоторых лидеров партии, в частности, Клинтон, нельзя однозначно назвать удачным решением.

Некоторые стратеги Демпартии полагают, что недостаточно усилий прикладывается в работе с испаноязычными избирателями

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«Если весь истеблишмент будет сидеть дома, зачем он тогда нужен? Партия уйдёт в свободное плавание. Это несколько маргинальный взгляд на ситуацию. В некоторых выборных округах Клинтон действительно не стоит показываться, но это не значит, что ей нужно совсем исчезнуть. Избирательная кампания не едина по стране, нет единого, индивидуального фактора, который сейчас мог бы повлиять на исход этих выборов», — считает Брутер.

Ни у демократов, ни у республиканцев нет надёжного средства, чтобы обеспечить себе победу, полагает эксперт.

«Любая тактика в подобной ситуации имеет как плюсы, так и минусы. В любом случае, участие такого политика, как Клинтон, может сыграть как в плюс, так и в минус. Недовольство ею выражает только часть демократов. Для другой части все средства хороши, но не всегда они дают нужный результат», — заключил Брутер.

Решает явка

Сюрпризом, который может удивить демократов, полагающихся на опросы общественного мнения, может стать уровень явки избирателей, заявил в разговоре с RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев.

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«Обратная сторона всех ожиданий демократов может заключаться в том, что их электорат просто не дойдёт до избирательных участков, считая, что победа уже у них в кармане. Кампания идёт полтора месяца, и, конечно, от этого ощущается определённая усталость — многие могут решить, что они и так победили. Тем более эти опросы общественного мнения однозначно показывают, что демократы увеличат своё присутствие в палате представителей, а может, даже возьмут над ней контроль», — рассказал Васильев.

При этом, отмечает политолог, сторонникам Трампа могла придать уверенности победа в деле Бретта Кавано, которого, несмотря на обвинения в сексуальных домогательствах, утвердили на должность одного из судей Верховного суда.

«С лозунгом «наших бьют» они могут активнее участвовать в голосовании, как и их более холерические противники. Однако за время, которое пройдёт до самого дня выборов, этот энтузиазм может и пойти на спад. На сегодняшний день главное для обеих партий — это поддерживать боевой настрой и тонус своих избирателей», — говорит Васильев.

Успех Демократической партии напрямую зависит от явки избирателей, подчеркнул эксперт.

«Нужны рекордные показатели. Вокруг этого и возникают призывы работать с избирателями до последнего и не полагаться на опросы общественного мнения. Латиноамериканцы и афроамериканцы играют большую роль для демократов, но при этом они проявляют существенно меньше активности на голосованиях. В отличие от «белых мужчин» Трампа, они могут на выборы просто не прийти. Это будет особенно критично для промежуточных выборов, ведь традиционно явка на них в полтора раза ниже, чем на президентских. И тут у демократов есть проблемы», — заключил Владимир Васильев.