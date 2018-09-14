Против «красной волны»: каковы шансы демократов победить на промежуточных выборах в США

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Александр Бовдунов, Дмитрий Алексеев
На промежуточных выборах в США, которые определят новых конгрессменов и губернаторов, большинство избирателей собираются голосовать за представителей Демократической партии. Об этом свидетельствуют опросы общественного мнения. Согласно результатам нескольких независимых исследований, Республиканская партия отстаёт на 10—14%. Тем не менее президент Соединённых Штатов республиканец Дональд Трамп предсказывает «красную волну» — сокрушительную победу своих однопартийцев. Насколько верно социологические данные отражают настроения американцев и как повлияет на политику страны возможная победа Демпартии, выяснял RT.
Против «красной волны»: каковы шансы демократов победить на промежуточных выборах в США
  • Здание Капитолия в Вашингтоне
  • Reuters

Сразу несколько проведённых недавно социологических исследований демонстрируют отставание Республиканской партии от демократов накануне важных для страны промежуточных выборов в конгресс США, намеченных на 6 ноября 2018 года. Тогда будут переизбраны все 435 членов палаты представителей, 35 из 100 сенаторов, 36 из 50 губернаторов штатов, большая часть верхних и нижних палат законодательных собраний штатов (87 из 99) и мэр столичного округа Колумбия.

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По данным исследования Квиннипэкского университета, обнародованного 12 сентября, 52% избирателей собираются голосовать за кандидатов от демократов, тогда как 38% готовы выбрать республиканцев. Согласно опросу Национального общественного радио США (NPR), опубликованному в тот же день, представителей Демократической партии готовы поддержать 50% избирателей, а Республиканской — всё те же 38%. Ещё одно исследование, на этот раз издания Politico и фирмы Morning Consult, свидетельствует, что за партию Дональда Трампа готовы проголосовать 35% избирателей, а за демократов — 45%.

Социологические исследования показывают, что демократы пользуются исключительной поддержкой национальных меньшинств. По данным исследования Квиннипэкского университета, за них готовы отдать голоса 84% афроамериканцев и 64% избирателей латиноамериканского происхождения.

55% женщин также предпочитают демократов. А вот среди мужчин их лидерство слабее — 48% против 42% за республиканцев. И лишь в расовой категории «белые» лидируют представители партии Трампа, но незначительно — 48% против 45%.

Опросы показывают, что сторонники демократов менее склонны игнорировать выборы. Об этом свидетельствует опубликованный на прошлой неделе опрос The Washington Post и ABC. 75% демократов считают эти выборы более важными, чем те, что были 4 года назад. Только 57% республиканцев разделяют эту точку зрения.

Завоевать палату представителей

На данный момент в сенате республиканцы обладают перевесом в 1 голос (50 сенаторов-республиканцев против 47 демократов и двух поддерживающих их независимых). В палате представителей их преимущество более ощутимо — 240 из 435.

  • Фрагмент здания Капитолия в Вашингтоне
  • Reuters

Это соотношение сил в американской законодательной власти установилось на промежуточных выборах 2014 года при президенте Бараке Обаме и соответствует давно утвердившейся политической традиции. На промежуточных выборах партия президента, как правило, теряет голоса избирателей. С 1946 года эта тенденция была ярко выражена на 16 из 18 состоявшихся промежуточных выборов. Исключения из этого правила — выборы 1998 года, когда во время президентства Билла Клинтона победы добились демократы, и голосование в 2002-м, когда при Джордже Буше — младшем верх взяли республиканцы.

«Первые промежуточные выборы после президентских приносят больший успех партиям, которые находятся в оппозиции. И это не связано с Трампом, это американская особенность, — отметил в интервью RT директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ имени М.В. Ломоносова Юрий Рогулёв. — Поэтому все американские экспертные оценки исходят из того, что демократы в состоянии улучшить своё положение в палате представителей».

Однако, по словам эксперта, пока не ясно, насколько серьёзным будет их успех.

«Прогнозировать исход выборов в Америке за полтора месяца — дело безнадёжное, но в принципе большая часть опросов показывает, что демократы имеют преимущество и шансы завоевать палату представителей, — отметил в интервью RT главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев. — Есть очень большое число округов, где шансы равны, но это округа, которые сейчас контролируют республиканцы. Там ситуация 50 на 50, то есть они могут их потерять. В сенате ситуация более запутанная. Но там, скорее всего, республиканцы удержат большинство».

Поймать волну

По словам эксперта, в преддверии промежуточных выборов демократы «действуют по лекалам Трампа».

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«Они выдвинули 180 женщин, 133 представителя этнических меньшинств и 159 новичков — тех, кто идёт впервые на выборную должность, — отмечает эксперт. — И на эту удочку могут поймать многих избирателей».

В августе текущего года специалисты компании Ipsos заявили, что существуют две группы избирателей, за которых республиканцам необходимо бороться, чтобы удержать большинство в конгрессе. Первая группа — это женщины, которые, как правило, голосуют за демократов. Вторая — сторонники республиканцев из богатых пригородов, которые испытывают недоверие к президенту и могут «проголосовать ногами» на промежуточных выборах, снизив уровень поддержки кандидатов от Республиканской партии.

Гендерный фактор важен и потому, что 40% кандидатов, выигравших демократические праймериз, — женщины. У республиканцев этот показатель значительно ниже — всего 13%.

«Что же касается новичков, то это идёт в русле тенденции, заданной Трампом, — необходимости менять политические элиты, выдвигать новых людей. Трамп бросил вызов американской политической системе, и демократы его приняли», — считает Васильев.

Ещё одна интересная тенденция среди демократов — появление в числе кандидатов множества так называемых «демократических социалистов» после успеха Берни Сандерса в предвыборной гонке 2016 года. Среди них — и новая звезда партии 28-летняя Александра Оказио-Кортез, которая будет бороться за пост одного из членов конгресса от Нью-Йорка, и актриса из сериала «Секс в большом городе» Синтия Никсон, надеющаяся выиграть демократические праймериз для выдвижения на пост губернатора того же Нью Йорка, и Зак Рингельстайн, идущий как независимый, но при поддержке демократов в сенат от штата Мэн. Согласно обнародованному в августе опросу компании Gallup, 57% демократов положительно относятся к идеям социализма.

  • Кандидат от Демпартии в конгресс США Александра Оказио-Кортез
  • Reuters
  • © Jonathan Bachman/File Photo

Сам Трамп уверенно предрекает «красную волну» — то есть победу своих однопартийцев.

«Мы побеждаем почти по всем фронтам, поэтому «синей волны» не будет, а возможна «красная», — писал он в своём Twitter в августе 2018 года.

Как отмечало 14 августа издание The New York Times, большая часть кандидатов, которых Трамп поддержал на республиканских праймериз перед выборами в конгресс, одолели своих противников. Всего издание насчитало 41 кандидата (в конгрессмены, сенаторы и губернаторы), которые получили поддержку Трампа и примут участие в выборах 6 ноября. Но лишь 8 из них, утверждает издание, стоит считать твёрдыми сторонниками американского президента, большинство же — традиционные представители республиканского истеблишмента. Однако немногие кандидаты от республиканцев, которые осмеливались критиковать президента, как правило, не находили поддержки избирателей.

  • Президент США Дональд Трамп
  • Reuters
  • © Yuri Gripas

«Говорить о какой-то «красной волне» нет смысла, потому что это всего лишь промежуточные выборы, частичное переизбрание конгресса», — считает Рогулёв.

Впрочем, эксперт напоминает, что даже в случае победы республиканских кандидатов позиции президента могут и не укрепиться.

«Не нужно забывать, что Трамп — не республиканец. Он — чужак», — подчёркивает политолог.

Паралич власти

Однако, как отмечают эксперты, Демократической партии пока рано праздновать победу. Во-первых, за два месяца, остающихся до промежуточных выборов, многое может измениться. Во-вторых, лишь 8 мест в сенате, за которые будет идти битва на этих выборах, принадлежат сейчас республиканцам. В основном демократам придётся подтверждать свои позиции в уже и так контролируемых ими округах.

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Что же касается нижней палаты конгресса, то и здесь общие по стране цифры сторонников демократов и республиканцев дают относительно шаткие основания для прогнозов на будущее. В округах голосуют за конкретных людей, и партийная принадлежность — лишь один из факторов, заставляющих выбрать того или иного кандидата.

Наконец, нарезка избирательных округов не на стороне демократов. В 2016 году большинство избирателей проголосовало за Хиллари Клинтон, но благодаря особенностям американской избирательной системы Дональд Трамп набрал больше голосов выборщиков от штатов. Тогда Клинтон получила на 2,1% больше голосов в масштабе всей страны, но в среднем по округам Трамп лидировал с перевесом в 3,4%. То есть, несмотря на то что в целом по стране большинство оказалось на стороне кандидата от демократов, в большинстве избирательных округов победил республиканский кандидат. Эта же ситуация может повториться и на промежуточных выборах.

  • Избирательный участок в Огайо, США
  • Reuters
  • © Shannon Stapleton

Если демократы всё же добьются серьёзных результатов на промежуточных выборах, то «Трампу будет несколько сложнее», считает Рогулёв.

«Хотя он и сейчас не обладает серьёзной поддержкой, — добавляет эксперт. — Сегодня мы видим, как конгресс всеми путями пытается ограничить свободу действий президента. И на этом настаивают не только демократы, но и республиканцы».

Рогулёв не исключает, что «демократы могут запустить процесс импичмента» Трампа, если возьмут палату представителей.

«В любом случае, США ожидает паралич внутренней политики», — подчёркивает эксперт.

Что же касается политики внешней, то и тут демократы, если поставят под свой контроль нижнюю палату конгресса или даже сенат, постараются блокировать работу администрации Трампа, считает Васильев.

«В отношении России демократы стоят на позициях усиления санкционного давления, — отмечает политолог. — Но в отношениях с союзниками и касательно затеянных Трампом торговых войн они могут попытаться остановить президента, и во внешней политике тоже наступит паралич».

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