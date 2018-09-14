Против «красной волны»: каковы шансы демократов победить на промежуточных выборах в США

На промежуточных выборах в США, которые определят новых конгрессменов и губернаторов, большинство избирателей собираются голосовать за представителей Демократической партии. Об этом свидетельствуют опросы общественного мнения. Согласно результатам нескольких независимых исследований, Республиканская партия отстаёт на 10—14%. Тем не менее президент Соединённых Штатов республиканец Дональд Трамп предсказывает «красную волну» — сокрушительную победу своих однопартийцев. Насколько верно социологические данные отражают настроения американцев и как повлияет на политику страны возможная победа Демпартии, выяснял RT.

Сразу несколько проведённых недавно социологических исследований демонстрируют отставание Республиканской партии от демократов накануне важных для страны промежуточных выборов в конгресс США, намеченных на 6 ноября 2018 года. Тогда будут переизбраны все 435 членов палаты представителей, 35 из 100 сенаторов, 36 из 50 губернаторов штатов, большая часть верхних и нижних палат законодательных собраний штатов (87 из 99) и мэр столичного округа Колумбия.

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По данным исследования Квиннипэкского университета, обнародованного 12 сентября, 52% избирателей собираются голосовать за кандидатов от демократов, тогда как 38% готовы выбрать республиканцев. Согласно опросу Национального общественного радио США (NPR), опубликованному в тот же день, представителей Демократической партии готовы поддержать 50% избирателей, а Республиканской — всё те же 38%. Ещё одно исследование, на этот раз издания Politico и фирмы Morning Consult, свидетельствует, что за партию Дональда Трампа готовы проголосовать 35% избирателей, а за демократов — 45%.

Социологические исследования показывают, что демократы пользуются исключительной поддержкой национальных меньшинств. По данным исследования Квиннипэкского университета, за них готовы отдать голоса 84% афроамериканцев и 64% избирателей латиноамериканского происхождения.

55% женщин также предпочитают демократов. А вот среди мужчин их лидерство слабее — 48% против 42% за республиканцев. И лишь в расовой категории «белые» лидируют представители партии Трампа, но незначительно — 48% против 45%.

Опросы показывают, что сторонники демократов менее склонны игнорировать выборы. Об этом свидетельствует опубликованный на прошлой неделе опрос The Washington Post и ABC. 75% демократов считают эти выборы более важными, чем те, что были 4 года назад. Только 57% республиканцев разделяют эту точку зрения.

Завоевать палату представителей

На данный момент в сенате республиканцы обладают перевесом в 1 голос (50 сенаторов-республиканцев против 47 демократов и двух поддерживающих их независимых). В палате представителей их преимущество более ощутимо — 240 из 435.

Фрагмент здания Капитолия в Вашингтоне

Reuters

Это соотношение сил в американской законодательной власти установилось на промежуточных выборах 2014 года при президенте Бараке Обаме и соответствует давно утвердившейся политической традиции. На промежуточных выборах партия президента, как правило, теряет голоса избирателей. С 1946 года эта тенденция была ярко выражена на 16 из 18 состоявшихся промежуточных выборов. Исключения из этого правила — выборы 1998 года, когда во время президентства Билла Клинтона победы добились демократы, и голосование в 2002-м, когда при Джордже Буше — младшем верх взяли республиканцы.

«Первые промежуточные выборы после президентских приносят больший успех партиям, которые находятся в оппозиции. И это не связано с Трампом, это американская особенность, — отметил в интервью RT директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ имени М.В. Ломоносова Юрий Рогулёв. — Поэтому все американские экспертные оценки исходят из того, что демократы в состоянии улучшить своё положение в палате представителей».

Однако, по словам эксперта, пока не ясно, насколько серьёзным будет их успех.

«Прогнозировать исход выборов в Америке за полтора месяца — дело безнадёжное, но в принципе большая часть опросов показывает, что демократы имеют преимущество и шансы завоевать палату представителей, — отметил в интервью RT главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев. — Есть очень большое число округов, где шансы равны, но это округа, которые сейчас контролируют республиканцы. Там ситуация 50 на 50, то есть они могут их потерять. В сенате ситуация более запутанная. Но там, скорее всего, республиканцы удержат большинство».

Поймать волну

По словам эксперта, в преддверии промежуточных выборов демократы «действуют по лекалам Трампа».

«Они выдвинули 180 женщин, 133 представителя этнических меньшинств и 159 новичков — тех, кто идёт впервые на выборную должность, — отмечает эксперт. — И на эту удочку могут поймать многих избирателей».

В августе текущего года специалисты компании Ipsos заявили, что существуют две группы избирателей, за которых республиканцам необходимо бороться, чтобы удержать большинство в конгрессе. Первая группа — это женщины, которые, как правило, голосуют за демократов. Вторая — сторонники республиканцев из богатых пригородов, которые испытывают недоверие к президенту и могут «проголосовать ногами» на промежуточных выборах, снизив уровень поддержки кандидатов от Республиканской партии.

Гендерный фактор важен и потому, что 40% кандидатов, выигравших демократические праймериз, — женщины. У республиканцев этот показатель значительно ниже — всего 13%.

«Что же касается новичков, то это идёт в русле тенденции, заданной Трампом, — необходимости менять политические элиты, выдвигать новых людей. Трамп бросил вызов американской политической системе, и демократы его приняли», — считает Васильев.

Ещё одна интересная тенденция среди демократов — появление в числе кандидатов множества так называемых «демократических социалистов» после успеха Берни Сандерса в предвыборной гонке 2016 года. Среди них — и новая звезда партии 28-летняя Александра Оказио-Кортез, которая будет бороться за пост одного из членов конгресса от Нью-Йорка, и актриса из сериала «Секс в большом городе» Синтия Никсон, надеющаяся выиграть демократические праймериз для выдвижения на пост губернатора того же Нью Йорка, и Зак Рингельстайн, идущий как независимый, но при поддержке демократов в сенат от штата Мэн. Согласно обнародованному в августе опросу компании Gallup, 57% демократов положительно относятся к идеям социализма.

Кандидат от Демпартии в конгресс США Александра Оказио-Кортез

Reuters

© Jonathan Bachman/File Photo

Сам Трамп уверенно предрекает «красную волну» — то есть победу своих однопартийцев.

«Мы побеждаем почти по всем фронтам, поэтому «синей волны» не будет, а возможна «красная», — писал он в своём Twitter в августе 2018 года.

Presidential Approval numbers are very good - strong economy, military and just about everything else. Better numbers than Obama at this point, by far. We are winning on just about every front and for that reason there will not be a Blue Wave, but there might be a Red Wave! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 августа 2018 г.

Как отмечало 14 августа издание The New York Times, большая часть кандидатов, которых Трамп поддержал на республиканских праймериз перед выборами в конгресс, одолели своих противников. Всего издание насчитало 41 кандидата (в конгрессмены, сенаторы и губернаторы), которые получили поддержку Трампа и примут участие в выборах 6 ноября. Но лишь 8 из них, утверждает издание, стоит считать твёрдыми сторонниками американского президента, большинство же — традиционные представители республиканского истеблишмента. Однако немногие кандидаты от республиканцев, которые осмеливались критиковать президента, как правило, не находили поддержки избирателей.

Президент США Дональд Трамп

Reuters

© Yuri Gripas

«Говорить о какой-то «красной волне» нет смысла, потому что это всего лишь промежуточные выборы, частичное переизбрание конгресса», — считает Рогулёв.

Впрочем, эксперт напоминает, что даже в случае победы республиканских кандидатов позиции президента могут и не укрепиться.

«Не нужно забывать, что Трамп — не республиканец. Он — чужак», — подчёркивает политолог.

Паралич власти

Однако, как отмечают эксперты, Демократической партии пока рано праздновать победу. Во-первых, за два месяца, остающихся до промежуточных выборов, многое может измениться. Во-вторых, лишь 8 мест в сенате, за которые будет идти битва на этих выборах, принадлежат сейчас республиканцам. В основном демократам придётся подтверждать свои позиции в уже и так контролируемых ими округах.

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Что же касается нижней палаты конгресса, то и здесь общие по стране цифры сторонников демократов и республиканцев дают относительно шаткие основания для прогнозов на будущее. В округах голосуют за конкретных людей, и партийная принадлежность — лишь один из факторов, заставляющих выбрать того или иного кандидата.

Наконец, нарезка избирательных округов не на стороне демократов. В 2016 году большинство избирателей проголосовало за Хиллари Клинтон, но благодаря особенностям американской избирательной системы Дональд Трамп набрал больше голосов выборщиков от штатов. Тогда Клинтон получила на 2,1% больше голосов в масштабе всей страны, но в среднем по округам Трамп лидировал с перевесом в 3,4%. То есть, несмотря на то что в целом по стране большинство оказалось на стороне кандидата от демократов, в большинстве избирательных округов победил республиканский кандидат. Эта же ситуация может повториться и на промежуточных выборах.

Избирательный участок в Огайо, США

Reuters

© Shannon Stapleton

Если демократы всё же добьются серьёзных результатов на промежуточных выборах, то «Трампу будет несколько сложнее», считает Рогулёв.

«Хотя он и сейчас не обладает серьёзной поддержкой, — добавляет эксперт. — Сегодня мы видим, как конгресс всеми путями пытается ограничить свободу действий президента. И на этом настаивают не только демократы, но и республиканцы».

Рогулёв не исключает, что «демократы могут запустить процесс импичмента» Трампа, если возьмут палату представителей.

«В любом случае, США ожидает паралич внутренней политики», — подчёркивает эксперт.

Что же касается политики внешней, то и тут демократы, если поставят под свой контроль нижнюю палату конгресса или даже сенат, постараются блокировать работу администрации Трампа, считает Васильев.

«В отношении России демократы стоят на позициях усиления санкционного давления, — отмечает политолог. — Но в отношениях с союзниками и касательно затеянных Трампом торговых войн они могут попытаться остановить президента, и во внешней политике тоже наступит паралич».