СМИ: Трамп подозревает своё окружение в заговоре и винит в утечке данных из Белого дома

Президент США Дональд Трамп подозревает своё окружение в причастности к утечке данных из Белого Дома, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

Кроме этого, источник сообщил, что американский президент склонен верить в существование заговора против него.

После публикации статьи в The New York Times 5 сентября, где аноним, назвавшийся «высокопоставленным чиновником из администрации Трампа», сообщил, что является «частью сопротивления внутри Белого дома», в редакцию поступил официальный запрос на предоставление данных об анониме. Основание запроса было мотивировано «сохранением национальной безопасности».

Речь в статье шла о «паранойе Дональда Трампа». В частности, аноним утверждал, что американский президент настолько не доверяет людям, что в прошлом году составил список имён, которые могли быть причастны к утечке данных из Белого Дома.

«Нам нужно избавиться от них. Змеи везде», — именно так говорил, по словам источника, Трамп.

По словам другого высокопоставленного чиновника, президент США часто «начинал говорить и потом оборачивался, чтобы посмотреть, кто сидит вдоль стен за ним».

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс назвала материал The New York Times «жалким, безрассудным и эгоистичным».

5 сентября палата представителей конгресса США приняла законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении лиц и организаций, которые замешаны в киберпреступной деятельности.