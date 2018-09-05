Палата представителей США приняла законопроект, допускающий введение санкций за кибератаки

Палата представителей конгресса США приняла законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении лиц и организаций, которые замешаны в киберпреступной деятельности.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте комитета палаты по иностранным делам.

Данный законопроект выдвигает требование, чтобы президент рассматривал каждое иностранное лицо и организацию, которые ответственны за действия киберпреступного характера, как «субъект, несущий киберугрозу» внешней политике, финансовой стабильности или экономике Соединённых Штатов.

Кроме того, законопроект требует от президента введения санкций в ответ на подобные кибератаки.

Ранее СМИ передавали, что президент США Дональд Трамп отменил принятое при Бараке Обаме распоряжение об ограничении применения кибероружия в отношении противников страны.

В начале августа сообщалось, что администрация Белого дома прорабатывает дополнительные меры, направленные на противодействие кибератакам против важных объектов инфраструктуры США, которые якобы могут осуществить хакеры при поддержке Ирана, Северной Кореи, Китая и России.