«Демонстрация отсутствия сговора»: почему конгресс США намерен опубликовать стенограммы слушаний по «российскому делу»

Американские конгрессмены планируют опубликовать более 50 стенограмм различных бесед и интервью, которые состоялись в рамках слушаний комитета по разведке о якобы вмешательстве России в выборы президента США. Так, будут преданы огласке показания, данные под присягой ближайшими соратниками Трампа, его старшим сыном, а также зятем Джаредом Кушнером. При этом показания некоторых высокопоставленных лиц обнародованы не будут. Эксперты полагают, что конгресс не обнаружил никаких доказательств связей команды президента США с Москвой, а потому публикация стенограмм на руку Республиканской партии перед промежуточными выборами в конгресс.

Комитет по разведке палаты представителей конгресса США проголосовал за придание огласке записей более чем 50 различных бесед и интервью, которые проводились за закрытыми дверями в рамках расследования так называемого российского дела. В частности, в документах содержатся показания высокопоставленных чиновников администрации Трампа, которые они дали перед комитетом, а также лиц из ближайшего окружения президента.

Так, будут опубликованы показания старшего сына президента, Дональда Трампа — младшего, зятя Трампа Джареда Кушнера, генпрокурора Джеффа Сешнса, бывшего главного стратега Белого дома Стива Бэннона, сотрудника избирательного штаба Трампа Кори Левандовски, экс-директора Белого дома по коммуникациям Хоуп Хикс и лоббиста Роджера Стоуна.

Проведение таких интервью, как и работа специальной группы комитета по расследованию связей с Россией, было свёрнуто в марте 2018 года, после того как председательствующие в комитете республиканцы заявили, что не нашли каких-либо весомых доказательств сговора избирательного штаба Трампа с Россией.

Демократы против

Конгрессмены от Демократической партии, принимавшие участие в работе комитета, обвинили оппонентов в том, что расследование под их руководством было недостаточно тщательным. Как заявил главный демократ в составе комитета, представитель штата Калифорния Адам Шифф, у него есть основания подозревать, что некоторые показания могут быть ложными, поэтому он потребовал отправить все документы на рассмотрение спецпрокурора Мюллера.

Конгрессмен Шифф считает, что республиканцы провели недостаточно тщательное расследование связей Дональда Трампа с Россией.

«У нас есть подозрения, что выступавшие перед нашим комитетом лица могли врать и давать заведомо ложные показания, а спецпрокурор является наиболее подготовленным специалистом для того, чтобы, пользуясь всей информацией, определить, кто говорил правду», — приводит слова Шиффа телеканал NBC.

Шифф также заявил, что шесть наиболее весомых стенограмм, среди которых расшифровки бесед с главами спецслужб администрации Барака Обамы, исключены из списка и опубликованы не будут. Среди них показания бывшего директора ФБР Джеймса Коми и экс-главы Агентства национальной безопасности Майка Роджерса.

«Республиканцы боятся, что публике покажут нечто, что, по их мнению, негативно скажется на имидже президента», — считает конгрессмен-демократ.

В ответ официальный представитель комитета Джек Лэнгер назвал претензии Шиффа комичными.

«Забавно наблюдать, как демократы продолжают продвигать свои бесконечные абсурдные теории заговора», — приводит слова Лэнгера агентство Bloomberg.

Что же касается передачи этих документов спецпрокурору Мюллеру, отметил республиканец, тот и сам может направить официальный запрос на получение интересующей его информации.

Показания некоторых отдельных чиновников, например Джеймса Коми, могут остаться в секрете не из-за того, что навредили бы Трампу, а потому что не пройдут проверку разведслужб, пояснил в разговоре с RT политолог Владимир Брутер.

«Трамп как раз очень заинтересован в том, чтобы показания Коми были опубликованы. Но сделать это можно только с согласия разведки, которое она вправе и не дать. Все эти документы проходят подобный фильтр, и только после этого их можно публиковать», — пояснил эксперт.

По словам политолога, отсутствие каких-либо результатов или чётких выводов расследования говорит о том, что никаких весомых улик у противников Трампа нет.

«Если бы существовали хоть какие-то доказательства, что у Трампа были договорённости с Россией, их бы уже растиражировали либеральные американские СМИ, не забыв преувеличить в десятки раз. Но свидетельств того, что Трамп что-то нарушил, нет, а если он ничего не нарушил, то расследование является ложным изначально. Предполагать можно что угодно, но доказательствами это не будет. Всё остальное — просто интерпретации», — подчеркнул Брутер.

Опальный Минюст

Ранее Дональд Трамп дал указание Минюсту США рассекретить ряд документов, связанных с расследованием дела о «российском вмешательстве» в президентские выборы 2016 года. Согласно распоряжению огласке должны быть преданы переписка экс-главы ФБР Джеймса Коми, его заместителя Эндрю Маккейба, а также бывших агентов Питера Стржока и Лизы Пейдж.

Трамп и его союзники неоднократно заявляли, что расследование его «связей» с Россией является политически мотивированным и призвано если не сместить его с поста президента, то по крайней мере максимально усложнить его работу.

Заместитель главы Минюста США Род Розенштейн отрицает заявления о том, что он предлагал вести тайную запись переговоров Дональда Трампа

Противостояние администрации Трампа с Минюстом вышло на новый уровень после того, как газеты The New York Times и The Washington Post распространили новость о том, что заместитель генпрокурора Род Розенштейн, курирующий расследование «российского дела», в мае 2017 года якобы предлагал тайно записывать разговоры Трампа. Он рассчитывал таким образом доказать недееспособность президента и отстранить его от власти. Об этом журналистам стало известно из секретных сообщений Джеймса Коми, которое им передали источники в Белом доме.

Тогда американские СМИ ожидали, что Трамп уволит Розенштейна или тот сам подаст в отставку, однако этого не произошло. Вместе с тем 28 сентября стало известно, что заместитель генпрокурора был приглашён на специальную встречу с лидерами Республиканской партии в конгрессе. Об этом сообщил конгрессмен Марк Медоуз.

«Партийное руководство согласилось вызвать Рода Розенштейна в конгресс, чтобы за закрытыми дверями опросить его о якобы сделанных им комментариях по поводу прослушки президента США, а также других непоследовательных заявлениях. Если господин Розенштейн не придёт на эту встречу, мы вызовем его повесткой», — написал Медоуз в своём Twitter.

Сам Розенштейн отрицает, что он предлагал тайно записывать переговоры Трампа и обсуждал возможность применения 25-й поправки Конституции США, которая позволяет лишить главу государства полномочий.

«Хочу прояснить свою позицию: исходя из моего личного общения с президентом я не вижу основания для применения 25-й поправки», — говорится в официальном заявлении чиновника.

Напомним, 25-я поправка Конституции США определяет порядок установления временной недееспособности президента, когда вице-президент действует как исполняющий обязанности американского лидера.

Сам Дональд Трамп сообщил журналистам, что уже имел разговор с Розенштейном во время встречи 27 сентября, в ходе которой тот также отрицал свою причастность к этим заявлениям. В ответ на вопрос о возможном увольнении чиновника Трамп ответил сдержанно: «Посмотрим».

Конгрессмен Медоуз настаивает, что функционер Минюста должен повторить свой отказ, принеся клятву конгрессу.

«Он должен предстать перед конгрессом, поднять правую руку и принести клятву», — рассказал политик каналу Fox News.

Его позицию поддержал и конгрессмен от штата Огайо Джим Джордан.

«Он должен встать перед конгрессом и ответить на все вопросы. Нужен ли нам человек, который, по сути, управляя Минюстом, предлагает записывать разговоры главнокомандующего? Даже если это было не всерьёз. Так шутить нельзя, а поступать так нельзя и подавно», — заявил Джордан.

Однако Владимир Брутер считает, что в ближайшее время увольнение заместителю генпрокурора Розенштейну не грозит.

«Это произойдёт в октябре или после выборов. Всё будет зависеть от того, как будет идти кампания Республиканской партии. Если потребуются радикальные действия, они могут на это пойти. Но если всё будет идти спокойно, они предпочтут уволить его после выборов, чтобы не накалять ситуацию», — считает эксперт.

Подобные акции преследуют сразу несколько целей, пояснил в разговоре с RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв. По его словам, республиканцы хотят оказать публичное давление на расследование «российского дела», чтобы оно быстрее завершилось.

«Одна из них (целей. — RT) заключается в том, чтобы оказать публичное давление на расследование Мюллера. Оно продолжается уже долгое время, но никаких обвинений по факту «связей» с Россией никому не сформулировали. Трамп неоднократно говорил, что хорошо бы его закрыть, потому что, по его мнению, оно искусственно затягивается. Кроме того, сами следователи были негативно настроены к Трампу, включая замглавы Минюста Розенштейна», — сказал Рогулёв.

Кроме того, эксперт связал решение комитета по разведке с приближающимися промежуточными выборами в конгресс. Республиканцы хотят пошатнуть позиции демократов, поскольку в случае победы последние могут начать процедуру импичмента Трампа.

«Вторая причина — это приближающиеся выборы. Негласный импичмент администрации Трампа уже начался. Но эти документы должна одобрить экспертиза органов безопасности, так что в документах могут содержаться не все высказывания этих личностей», — пояснил политолог.

По словам Рогулёва, демократы стараются убедить население страны в наличии «сговора» Трампа с Россией, несмотря на то что никаких доказательств найдено не было.

«Уже 70% населения они сумели убедить, что российское вмешательство было, но обвинение гораздо глубже — оно заключается в расследовании наличия сговора Трампа с представителями иностранной державы по поводу выборов. Сговор — это предательство, а это означает автоматический импичмент. Эта публикация в основном направлена на то, чтобы показать, что если вмешательство и было, то без какого-либо сговора между Трампом и русскими», — заключил Юрий Рогулёв.