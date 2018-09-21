Трамп надеется на скорейшую публикацию документов о «вмешательстве» России

Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что материалы о «вмешательстве» России в выборы будут опубликованы как можно скорее.

По его словам, он встретился с представителями Минюста по поводу рассекречивания различных неотредактированных документов, и те дали согласие на публикацию, отметив при этом возможные негативные последствия для «российского расследования».

«Я попросил генерального инспектора изучить данные документы в ускоренном порядке. Я рассчитываю, что он будет действовать быстро... В конце концов, я всегда могу рассекретить их, если сочту нужным. Для меня — да и для всех — очень важна скорость!» — написал Трамп в Twitter.

Ранее Трамп поручил Национальной разведке, Минюсту и ФБР рассекретить часть информации, которая относится к расследованию по России.