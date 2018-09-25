«Системы сугубо оборонительные»: в России ответили на заявления США о возможной эскалации в Сирии из-за поставки С-300

Соединённые Штаты лукавят, говоря о возможной эскалации конфликта в Сирии из-за поставки Россией С-300 Дамаску, так как задачи комплекса «сугубо оборонительные». Об этом заявили в МИД РФ. Ранее советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон высказал мнение, что передача российского ЗРК САР может привести к увеличению напряжённости в арабской республике. Обеспокоенность в связи с появлением новейшей российской системы ПРО в Сирии выразил и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Озабоченность этих стран связана с тем, что поставка С-300 помешает им наносить удары по сирийской территории, уверены в Совфеде. Парламентарии подчеркнули, что меры, принимаемые Москвой после крушения Ил-20 из-за провокации израильских лётчиков, направлены исключительно на обеспечение безопасности российского гарнизона в Сирии.

США лукавят, говоря, что поставка Россией С-300 в Сирию приведёт к эскалации конфликта, так как эти системы «сугубо оборонительные». Так директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков прокомментировал слова советника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона о том, что поставки С-300 могут привести к обострению ситуации в регионе.

«На самом деле такие действия приведут к стабилизации региона, потому что мы при необходимости сможем закрыть воздушное пространство там, где нам это потребуется, и, прежде всего, будут защищены наши военнослужащие, которые осуществляют свой интернациональный долг по приглашению правительства Сирии», — цитирует его РИА Новости.

Болтон ранее заявил, что планы России поставить в Сирию комплекс С-300 могут привести к «значительной эскалации» и к напряжённой ситуации в регионе. Об этом сообщило Associated Press.

Россия приняла решение поставить в Сирию зенитный ракетный комплекс С-300 после крушения 17 сентября российского Ил-20. Инцидент, по данным Минобороны РФ, произошёл из-за провокации военных Израиля, подставивших самолёт под удар сирийской системы ПРО. В результате погибли 15 военнослужащих РФ. Россия в инциденте обвинила Израиль, однако Тель-Авив виновными считает Иран, Сирию и движение «Хезболла».

В Госдепе США выразили мнение, что поставка Россией комплекса С-300 в САР несёт в себе риски для Соединённых Штатов и их партнёров по коалиции, действующих в Сирии.

«Дальнейшая поставка Россией режиму Асада современных систем противовоздушной обороны лишь увеличит риск эскалации и без того опасной обстановки, а также риски для сил США и их партнёров, проводящих в Сирии операции против террористической группировки ИГ*», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства.

В ответ на комментарий Госдепа, МИД РФ призвал американских коллег «более трезво, взвешенно и без предубеждений» подходить к действиям Москвы.

«Естественно, такого рода решения (о поставке С-300. — RT) нами принимаются после детального и глубокого анализа всех обстоятельств и всех аспектов развития обстановки. Поэтому не может быть и речи ни о каком действии с нашей стороны, которое направлено, как утверждают американские коллеги, на эскалацию обстановки», — цитирует Интерфакс заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова.

Дипломат подчеркнул, что Россия готова обсуждать любые темы, которые касаются Сирии. «Но для того, чтобы обсуждение было продуктивным, американским коллегам надо отказаться от менторства и попыток представлять собственные подходы и собственные взгляды в качестве единственно возможных и единственно допустимых», — сказал он.

Свои опасения в связи с поставкой комплекса в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Об этом заявили в пресс-службе израильского главы правительства. По его мнению, поставка С-300 увеличит «риски в регионе».

«Премьер-министр заявил, что передача передовых вооружений в безответственные руки увеличит риски в регионе», — говорится в сообщении.

Поставка комплекса С-300 в Сирию не несёт угрозы для тех, кто не вторгается в воздушное пространство и не нарушает устав ООН, уверен заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам и глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов.

«Ни американцев, ни Израиль (сирийские власти. — RT) не звали. В Сирии находятся по официальном приглашению правительства российские войска и Иран. Прилетели самолёты в суверенную страну, открыли огонь, погибли люди. Те, кто не собираются заниматься такого рода деятельностью — им ничего не угрожает», — сказал он в беседе с RT.

США и Израиль выражают обеспокоенность потому, что планируют и впредь наносить удары по Сирии, убеждён сенатор Климов. Он напомнил, что Москва неоднократно предупреждала, что в случае угрозы для российских военных, последует ответ со стороны России.

«На уровне военных стремились сделать, чтобы не подставить под удар чужих военнослужащих, но после того, как погибли наши военнослужащие, которые находились законно, как любое государство — не можем закрыть на это глаза. На самом деле то, что мы делаем – это элементарная самозащита», — подчеркнул он.

Климов отметил, что любое действие России воспринимается в США, как враждебное. Сенатор выразил надежду, что диалог на уровне внешнеполитических ведомств и глав государств позволит не довести ситуацию «до абсурда».

«Беспрецедентное решение»

После поставки С-300 Израилю придётся тщательно следовать договорённостям о прекращении опасных инцидентов, уверен член Совета Федерации Игорь Морозов. В беседе с RT он подчеркнул, что современный комплекс позволит обеспечить дополнительную безопасность российским военным.

«Мы будем уверены, что они находятся в безопасности, выполняя не просто задачу по завершению гражданской войны в Сирии, а миссию по борьбе с международным терроризмом, защищая граждан Европы, Америки и Израиля», — отметил сенатор.

Морозов подчеркнул, что после введения в строй нового комплекса США в Сирии будут находиться под контролем САР и именно это вызывает опасения Госдепа.

«Современный зенитно-ракетный комплекс С-300 будет серьёзно затруднять налёты западной коалиции, которые они совершают под предлогом якобы химических атак со стороны армии Асада. Теперь это прекратится, поскольку США вынуждены будут договариваться с российской стороной, о своих боевых вылетах. Таким образом появление С-300 серьёзно меняет военно-политическую ситуацию и может положить основу для перегруппировки всех сил в регионе», — заключил он.

Однако одним из основных приоритетов России является обеспечение безопасност своих военнослужащих в Сирии, подчеркнул член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

«Это беспрецедентное решение со стороны России направлено на защиту и на то, чтобы укрепить нашу позицию в части ограничения воздушных манёвров, с чьей бы стороны они не происходили», — сказал он RT.

Кроме поставки комплекса С-300 армии арабской республики, которое произойдёт в течение ближайших двух недель, Россия для повышения безопасности своих военнослужащих в Сирии обеспечит правительственные войска САР автоматизированными пунктами управления ПВО.

Более того, российские военные обеспечат радиоэлектронное подавление бортовых РЛС, средств связи и спутниковой навигации боевых самолётов, намеревающихся наносить удары по средиземноморскому побережью Сирии.

«Убеждены, что реализация данных мер охладит горячие головы и удержит от необдуманных поступков, несущих угрозу нашим военнослужащим. В противном случае вынуждены будем реагировать в соответствии со складывающейся обстановкой», — сказал министр обороны России Сергей Шойгу.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что принятые Россией меры направлены исключительно на обеспечение безопасности военнослужащих РФ и не несут угрозы для третьих стран.

«Для всех должна быть очевидна необходимость действий России по усилению обеспечения безопасности своих военных. Поэтому Россия в данном случае руководствуется исключительно этими интересами. Её действия не направлены против третьих стран, они направлены на защиту наших собственных военных», — сказал он.