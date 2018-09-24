МИД призвал США трезво подходить к действиям России после заявлений по С-300
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Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, комментируя слова советника президента США Джона Болтона о поставках Сирии комплексов С-300, передаёт Интерфакс.
Как отметил дипломат, российская сторона внимательно отнеслась к комментариям высокопоставленных лиц США по этой теме.
«Естественно, такого рода решения нами принимаются после детального и глубокого анализа всех обстоятельств и всех аспектов развития обстановки. Поэтому не может быть и речи ни о каком действии с нашей стороны, которое направлено, как утверждают американские коллеги, на эскалацию обстановки», — отметил он.
Он подчеркнул, что Россия не считает подобную постановку вопроса оправданной.
«Мы бы хотели обратиться с призывом к американским коллегам более трезво, взвешенно и без предубеждений подходить к нашим действиям в этой ситуации, как и во всех других ситуациях», — указал он.
Ранее Болтон допустил эскалацию ситуации в связи с поставкой С-300 в Сирию.
В Госдепартаменте, комментируя решение России, отметили, что передача комплексов может привести к усилению угрозы для сил США на сирийской территории.