МИД призвал США трезво подходить к действиям России после заявлений по С-300

Заявления США об угрозе эскалации ситуации в Сирии после поставок комплексов С-300 неоправданны, российская сторона призывает американскую взвешенно подходить к действиям России в САР.

Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, комментируя слова советника президента США Джона Болтона о поставках Сирии комплексов С-300, передаёт Интерфакс.

Как отметил дипломат, российская сторона внимательно отнеслась к комментариям высокопоставленных лиц США по этой теме.

«Естественно, такого рода решения нами принимаются после детального и глубокого анализа всех обстоятельств и всех аспектов развития обстановки. Поэтому не может быть и речи ни о каком действии с нашей стороны, которое направлено, как утверждают американские коллеги, на эскалацию обстановки», — отметил он.

Он подчеркнул, что Россия не считает подобную постановку вопроса оправданной.

«Мы бы хотели обратиться с призывом к американским коллегам более трезво, взвешенно и без предубеждений подходить к нашим действиям в этой ситуации, как и во всех других ситуациях», — указал он.

Ранее Болтон допустил эскалацию ситуации в связи с поставкой С-300 в Сирию.

В Госдепартаменте, комментируя решение России, отметили, что передача комплексов может привести к усилению угрозы для сил США на сирийской территории.