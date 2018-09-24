«Охладит горячие головы»: Россия поставит Сирии комплекс С-300 после крушения Ил-20 из-за провокации Израиля

Россия после крушения самолёта Ил-20 из-за израильской провокации поставит Сирии ракетный зенитный комплекс С-300 для усиления ПВО арабской республики. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Кроме того, Москва предоставит автоматизированные системы управления ПВО, которые помогут обеспечить наблюдение за воздушным пространством, а также начнёт радиоэлектронное подавление спутниковой навигации бортовых РЛС и систем связи военных самолётов, если они будут атаковать сирийские объекты, расположенные вдоль побережья Средиземного моря. В Кремле отметили, что эти меры направлены на обеспечение безопасности российских военнослужащих. В российском МИД, в свою очередь, подчеркнули, что поставка ЗРК в Сирию не ухудшит отношений между Израилем и Россией.

Россия поставит в Сирию ЗРК С-300 и комплексы автоматического управления ПВО в рамках усиления противовоздушной обороны арабской республики. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, Россия также будет обеспечивать радиоэлектронное подавление спутниковой навигации бортовых РЛС и систем связи военных самолётов, если они будут атаковать сирийские объекты на побережье Средиземного моря.

«Убеждены, что реализация данных мер охладит горячие головы и удержит от необдуманных поступков, несущих угрозу нашим военнослужащим. В противном случае вынуждены будем реагировать в соответствии со складывающейся обстановкой», — сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что к «принятию адекватных ответных мер, направленных на повышение безопасности российских военнослужащих», Москву вынудила провокация израильских военных, которые во время удара по объектам в провинции Латакия «прикрылись российским самолётом, что привело к его поражению и гибели 15 военнослужащих».

Напомним, 17 сентября российский разведывательный самолёт Ил-20 с 15 военнослужащими на борту потерпел крушение в Средиземном море в районе провинции Латакия. В случившемся Минобороны обвинило четыре израильских F-16, которые проводили удары по сирийским объектам в непосредственной близости от российского самолёта, подставив его тем самым под удар сирийского комплекса С-200.

Сергей Шойгу отметил, что Израиль не воспользовался возможностью связаться с российским командованием, чтобы предупредить о своей операции в Латакии, — о её начале израильские военные сообщили за минуту до самой атаки.

«Координаты нахождения истребителей до нас не доводились. Было сказано, что израильская авиация действует на севере Сирии. Хотя на самом деле удары наносились по объектам на западе страны. Это не позволило вывести Ил-20 в безопасное место, и он оказался на линии огня сирийских средств ПВО», — отметил министр обороны.

Тель-Авив свою вину отрицает. Так, израильские военные утверждают, что на момент удара сирийской ракеты по Ил-20 F-16 уже вернулись на военную базу. Однако данные радиолокационного контроля, опубликованные Минобороны России, говорят о том, что истребители-бомбардировщики Израиля после поражения российского самолёта находились в регионе ещё в течение 37 минут.

Укрепить боевые возможности

Глава Минобороны России отметил, что принятые Россией меры гарантируют «идентификацию всех российских воздушных судов сирийскими средствами ПВО». Так, по словам Шойгу, комплекс С-300 «существенно укрепит боевые возможности сирийской ПВО», так как он способен действовать на расстоянии в 250 км и поражать несколько воздушных целей одновременно. В то же время автоматизированные системы управления, которые до этого применялись исключительно в ВС РФ, помогут облегчить наблюдение за воздушной обстановкой и ускорить получение целеуказаний.

«Командные пункты сирийских соединений и воинских частей противовоздушной обороны будут оснащены автоматизированными системами управления, которые поставляются только в российские вооружённые силы. Это обеспечит централизованное управление всеми средствами ПВО Сирии, а также ведение мониторинга воздушной обстановки и оперативную выдачу целеуказаний. Главное, будет гарантирована идентификация всех российских воздушных судов сирийскими средствами ПВО», — рассказал Шойгу.

Министр напомнил, что в 2013 году Россия уже планировала поставить Сирии комплекс С-300, однако по просьбе Израиля сделка была приостановлена, хотя военнослужащие САР к тому моменту уже прошли подготовку по использованию новой техники. «Сегодня ситуация изменилась. И не по нашей вине», — добавил Шойгу.

Передав Сирии комплекс С-300, Россия закроет небо арабской республики для израильских самолётов и ракетных ударов, отметил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Как говорят в самом Тель-Авиве, российские вооружённые силы «обрежут крылья» Израилю: он не сможет безнаказанно атаковать сирийскую территорию. И не только потому, что там будет С-300, но ещё и потому, что российские военные будут включать систему радиоэлектронной борьбы», — пояснил эксперт в беседе с RT.

На данный момент Сирия фактически никак не защищена от авиационных ударов, считает член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков. В разговоре с RT он отметил, что теперь Россия не только обеспечит защиту своих объектов, но и позволит САР лучше контролировать воздушное пространство страны.

«Это означает, что перелом в войне произошёл уже сейчас. Не будет свободы у Израиля или любых других стран пересекать границы Сирии и отрабатывать свои военные действия», — подчеркнул он.

Передача комплекса С-300 САР позволит обеспечить защиту правительственных объектов от ударов западной коалиции, считает сенатор Игорь Морозов.

«Решение России о поставках Сирии С-300 позволит пресекать бесконтрольные удары по территории страны со стороны западной коалиции. Кроме того, Израилю придётся договариваться с Россией о целях их атак на территории Сирии», — цитирует его РИА Новости.

«Как и обещал президент РФ, Россия предприняла такой шаг, который будет замечен всеми», — заключил сенатор.

«Защита собственных военных»

Российский лидер Владимир Путин в телефонном разговоре с главой САР Башаром Асадом отметил, что комплекс С-300 будет передан арабской республике в рамках усиления ПВО страны.

«Президент России проинформировал о решении реализовать ряд дополнительных мер в целях обеспечения безопасности российских военных в Сирии и укрепления системы противовоздушной обороны этой страны, включая передачу САР современного зенитного ракетного комплекса С-300», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

В свою очередь, Асад выразил соболезнования в связи с гибелью 15 российских военнослужащих.

«Этот трагический инцидент привёл к гибели находившихся на борту самолёта доблестных российских военнослужащих, которые выполняли благородную миссию по борьбе с террористами в Сирии», — приводит его слова SANA.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что поставка С-300 направлена на обеспечение безопасности российских военнослужащих. При этом он заверил, что предпринимаемые Россией меры не направлены на третьи страны.

«Для всех должна быть очевидна необходимость действий России по усилению обеспечения безопасности своих военных. Поэтому Россия в данном случае руководствуется исключительно этими интересами. Её действия не направлены против третьих стран, они направлены на защиту наших собственных военных», — сказал он.

Песков также добавил, что решение об ответных мерах за крушение Ил-20 обсуждалось с экспертами и руководством в течение недели.

При этом отношения между Россией и Израилем поставка комплекса С-300 не испортит. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов.

«У нас отношения более масштабные и широкие. Это важный, конечно, вопрос. Но это наше право и право суверенной Сирии», — отметил он.

Посольство Израиля в Москве отказалось дать оценку оглашённым Минобороны России мерам. Об этом заявил пресс-секретарь дипмиссии Алекс Гандлер. «Мы не комментируем», — цитирует его РИА Новости.