В Кремле подтвердили телефонный разговор Путина с Асадом
- globallookpress.com
Как отмечается в сообщении, Асад вновь выразил соболезнования в связи с гибелью российских военнослужащих при крушении Ил-20.
В свою очередь, Путин проинформировал коллегу о решении поставить в Сирию современный зенитный ракетный комплекс С-300.
Лидеры отметили готовность к дальнейшим совместным усилиям по достижению долгосрочной нормализации обстановки в САР и договорились о продолжении контактов, добавили в пресс-службе.
Ранее о беседе двух лидеров сообщила канцелярия Асада.