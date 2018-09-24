В Кремле подтвердили телефонный разговор Путина с Асадом

Пресс-служба Кремля подтвердила, что президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад провели телефонный разговор.

Как отмечается в сообщении, Асад вновь выразил соболезнования в связи с гибелью российских военнослужащих при крушении Ил-20.

В свою очередь, Путин проинформировал коллегу о решении поставить в Сирию современный зенитный ракетный комплекс С-300.

Лидеры отметили готовность к дальнейшим совместным усилиям по достижению долгосрочной нормализации обстановки в САР и договорились о продолжении контактов, добавили в пресс-службе.

Ранее о беседе двух лидеров сообщила канцелярия Асада.