В Кремле подтвердили телефонный разговор Путина с Асадом

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Пресс-служба Кремля подтвердила, что президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад провели телефонный разговор.
В Кремле подтвердили телефонный разговор Путина с Асадом
  • globallookpress.com

Как отмечается в сообщении, Асад вновь выразил соболезнования в связи с гибелью российских военнослужащих при крушении Ил-20.

В свою очередь, Путин проинформировал коллегу о решении поставить в Сирию современный зенитный ракетный комплекс С-300.

Лидеры отметили готовность к дальнейшим совместным усилиям по достижению долгосрочной нормализации обстановки в САР и договорились о продолжении контактов, добавили в пресс-службе.

Ранее о беседе двух лидеров сообщила канцелярия Асада.

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