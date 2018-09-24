В МИД России заявили, что поставка С-300 в САР не испортит отношений с Израилем

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Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Михаил Богданов заявил, что решение о поставке современного зенитного ракетного комплекса С-300 в Сирию не испортит отношений России и Израиля.
В МИД России заявили, что поставка С-300 в САР не испортит отношений с Израилем
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Об этом сообщает РИА Новости.

«Я думаю, нет, не должно», — уточнил он, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом Богданов отметил, что российско-израильские отношения «более масштабные и широкие». 

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия израильских лётчиков вынуждают Москву принимать дополнительные эффективные меры по обеспечению безопасности российских военнослужащих в Сирии.

17 сентября сообщалось, что российский самолёт Ил-20 был сбит над акваторией Средиземного моря при возвращении на авиабазу Хмеймим.

В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии.

Впоследствии в Министерстве обороны России заявили, что израильские лётчики, прикрываясь российским самолётом, подставили Ил-20 под огонь средств ПВО Сирии.

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