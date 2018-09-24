В МИД России заявили, что поставка С-300 в САР не испортит отношений с Израилем
- @mod_russia
Об этом сообщает РИА Новости.
«Я думаю, нет, не должно», — уточнил он, отвечая на соответствующий вопрос.
При этом Богданов отметил, что российско-израильские отношения «более масштабные и широкие».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия израильских лётчиков вынуждают Москву принимать дополнительные эффективные меры по обеспечению безопасности российских военнослужащих в Сирии.
17 сентября сообщалось, что российский самолёт Ил-20 был сбит над акваторией Средиземного моря при возвращении на авиабазу Хмеймим.
В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии.
Впоследствии в Министерстве обороны России заявили, что израильские лётчики, прикрываясь российским самолётом, подставили Ил-20 под огонь средств ПВО Сирии.