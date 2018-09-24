Шойгу: ответные меры России после гибели Ил-20 охладят «горячие головы»

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что принятые ответные меры после гибели в Сирии самолёта Ил-20 охладят «горячие головы» и удержат от дальнейших необдуманных поступков. Об этом сообщает РИА Новости.
Шойгу: ответные меры России после гибели Ил-20 охладят «горячие головы»
  • РИА Новости

«Убеждены, что реализация данных мер охладит «горячие головы» и удержит от необдуманных поступков, несущих угрозу нашим военнослужащим. В противном случае вынуждены будем реагировать в соответствии со складывающейся обстановкой», — сказал Шойгу.

Ранее стало известно, что Россия в течение двух недель передаст Сирии современный зенитный ракетный комплекс С-300.

17 сентября российский Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, был сбит при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. В Минобороны России заявили, что израильские лётчики, прикрываясь российским самолётом, подставили Ил-20 под огонь средств ПВО Сирии.

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