«Последний саммит не ответил на главный вопрос»: при каких условиях Пхеньян может отказаться от ядерного оружия

Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин рассказал, что северокорейский лидер Ким Чен Ын рассчитывает на проведение нового раунда переговоров США — КНДР на высшем уровне. Он пообещал передать президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу послание от Ким Чен Ына в ходе грядущих переговоров на полях 73-й Генассамблеи ООН. При этом Мун Чжэ Ин отметил, что детали процесса денуклеаризации Корейского полуострова должны обсуждать Вашингтон и Пхеньян. Эксперты отмечают важность прошедшей встречи, однако констатируют, что Северная Корея не готова в одночасье отказаться от ядерного оружия по соображениям безопасности.

Южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин намерен передать президенту США Дональду Трампу послание от главы КНДР Ким Чен Ына в ходе предстоящих переговоров на полях проходящей в Нью-Йорке 73-й сессии Генассамблеи ООН. Такое заявление Мун Чжэ Ин сделал на пресс-конференции в Сеуле по итогам своего визита в Северную Корею.

«Скоро я поеду с визитом в США, и у меня будет встреча с президентом Трампом. Я намерен поговорить с ним о тех деталях процесса денуклеаризации, которые не отражены в итоговом заявлении межкорейского саммита. США хочет отправить КНДР послание через нас, а Северная Корея хочет передать сообщение США с нашей помощью, и я исполню эту роль, когда встречусь с президентом Трампом», — сообщил Мун Чжэ Ин.

Он подчеркнул, что детали денуклеаризации Корейского полуострова должны обсуждать лидеры США и КНДР.

При этом президент отметил, что в ходе грядущих переговоров с Трампом будет подниматься тема возможного подписания соглашения об официальном прекращении Корейской войны.

«Цель заключается в подписании декларации о прекращении войны в течение этого года. Я обсужу это с президентом Трампом», — рассказал Мун Чжэ Ин.

Он добавил, что в ходе прошедших в Пхеньяне переговоров Ким Чен Ын дал понять, что настроен на скорейшее проведение второго саммита США — КНДР на высшем уровне. В связи с этим он обозначил своё желание, чтобы госсекретарь США Майк посетил Север «для продвижения процесса денуклеаризации».

По словам Мун Чжэ Ина, трёхдневный саммит в Северной Корее помог «во многом продвинуть отношения Юга и Севера» и установить доверие между Сеулом и Пхеньяном. В частности, стороны договорились в скором времени возобновить контакты между парламентариями двух Корей.

«Договорились в ближайшее время возобновить переговоры между парламентами, активизировать связи местных властей», — заявил южнокорейский лидер.

Горная дипломатия

В заключительный день визита Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын со своими супругами вместе посетили Небесное озеро на вершине священной для обеих Корей горы Пэктусан, расположенной на границе с Китаем. При этом в администрации южнокорейского лидера не исключили, что в ходе ожидаемого визита Ким Чен Ына в Сеул он может посетить вулкан Халласан — высочайшую точку республики, расположенную на острове Чеджудо на самом юге страны.

Напомним, что в ходе апрельского саммита лидеры двух стран посадили в демилитаризованной зоне сосну, присыпав её корни землёй, которую специально привезли с Пэктусана и Чеджудо — в знак стремления к объединению двух Корей.

Кроме того, северокорейский лидер на память о визите в Пхеньян подарил своему коллеге две тонны ценных грибов мацутакэ, сообщил представитель администрации Мун Чжэ Ина в ходе брифинга в Сеуле. Он рассказал, что эти грибы будут поделены между членами разделённых корейских семей, которые ещё ни разу не виделись со своими родственниками на Севере. Подарок будет приурочен к осеннему дню поминовения (Чхусоку), который в 2018 году выпадает на 24 сентября.

«Мы отобрали около 4000 человек наиболее преклонного возраста, и каждый из них получит по 500 граммов грибов к осеннему дню поминовения. Две тонны грибов мацутакэ, подаренных председателем Госсовета Ким Чен Ыном, прибыли сегодня утром в Сеул самолётом», — сообщил представитель администрации.

Напомним, по итогам третьего за полгода межкорейского саммита (предыдущие два прошли 27 апреля и 26 мая в переговорном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне) лидеры двух республик договорились предпринять новые конкретные действия по денуклеаризации полуострова.

Так, Пхеньян взял на себя обязательство демонтировать ракетный полигон Тончхан-ни и остановить экспериментальный ядерный реактор в научном центре Йонбён. Также КНДР и Южная Корея договорились о выводе своих войск из демилитаризованной зоны.

Вместе с тем Ким Чен Ын заявил, что эти мероприятия возможны лишь в том случае, если Вашингтон будет действовать в соответствии с договорённостями, достигнутыми на июньском саммите лидеров США и КНДР в Сингапуре.

Кроме того, стороны договорились о сотрудничестве в экономической, социальной и культурной сферах, включая начало работ по стыковке железнодорожных и автомобильных дорог двух стран и намерение подать совместную заявку на проведение летней Олимпиады-2032.

«Мир приходит с опозданием»

В мире позитивно отреагировали на итоги межкорейского саммита. В российском МИД приветствовали достигнутые в ходе переговоров договорённости, отметив что они лежат в русле российско-китайской «дорожной карты» корейского урегулирования.

«Рассчитываем, что все заинтересованные государства будут прилагать усилия, направленные на скорейшее комплексное решение ядерной и других проблем Корейского полуострова политико-дипломатическими средствами. Призываем Вашингтон в ответ на зафиксированные в Пхеньянской декларации обязательства КНДР по демонтажу ракетного полигона в Тончан-ни и закрытию ядерных объектов в Йонбёне предпринять встречные конструктивные шаги», — сообщили в МИД.

В свою очередь, в китайском внешнеполитическом ведомстве назвали «радостной вестью» подписание Ким Чен Ыном и Мун Чжэ Ином совместного заявления по итогам саммита и призвали не упустить возможность для установления мира на Корейском полуострове.

«В этом году исполняется 65 лет с момента подписания соглашения о прекращении войны между КНДР и Южной Кореей. Мир приходит с опозданием. Никто не должен позволить, чтобы этот редкий шанс для установления мира был вновь потерян», — заявил глава китайского МИД Ван И.

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При этом президент США назвал «очень волнующими» договорённости, к которым пришли лидеры двух Корей в ходе переговоров.

«Ким Чен Ын согласился на проведение ядерных инспекций в случае успеха дальнейших переговоров, а также окончательно демонтировать ядерный полигон и пусковую площадку в присутствии международных специалистов. Это будет означать прекращение ракетных и ядерных испытаний», — подчеркнул Трамп.

В возглавляемом США командовании ООН в Южной Корее (UNC) сообщили о намерении тщательно изучить детали межкорейского военного соглашения, отметив, что организация привержена соблюдению соглашения о перемиии от 1953 года и поддерживает усилия военной напряжённости на полуострове.

«UNC тщательно рассмотрит детали всеобъемлющего соглашения, чтобы обеспечить соблюдение соглашения о перемирии и его реализацию в нынешних условиях, учитывая дух межкорейского и сингапунского саммитов», — говорится в заявлении.

Гарантии безопасности

По словам профессора японского университета Такусёку Хидэси Такэсады, Пхеньян не готов в одночасье отказаться от ядерного оружия из-за опасений, связанных с возможным силовым объединением Северной и Южной Корей, которое могут инициировать США.

«Ядерное оружие нужно Северной Корее для предотвращения военного вмешательства США, которое имело бы с целью прекратить разделение Кореи. Ядерное оружие нужно КНДР, чтобы добиться объединения под своим руководством, поэтому до тех пор, пока Север и Юг не объединятся, она не откажется от ядерного оружия. Следовательно, ядерное оружие пока будет оставаться на Корейском полуострове», — рассказал профессор РИА Новости.

При этом он отметил, что сближение Севера и Юга вызывает в определённых кругах обеспокоенность в связи с возможным ослаблением союзнических отношений Сеула и Вашингтона. Такэсада добавил, что межкорейский саммит не принёс прорыва в вопросе денуклеаризации.

«Что касается закрытия центра в Йонбёне и полигона Тончхан-ни, это лишь часть объектов. Стало очевидным, что достижение соглашения между США и КНДР по декларированию всех ядерных объектов и определению пути по их демонтажу займёт длительное время», — добавил учёный.

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В свою очередь, профессор Института имени короля Седжона У Чжон Об заявил, что проведение саммита в Пхеньяне станет важным шагом к достижению мира на Корейском полуострове. Эксперт не исключил, что в следующий раз Ким Чен Ын может посетить Сеул.

Он также констатировал, что заинтересованность Пхеньяна в ядерном оружии кроется в обеспокоенности КНДР за безопасность страны, и объяснил частые консультации Сеула с Вашингтоном по вопросу межкорейского диалога.

«Не то, чтобы мы просили разрешения в США, просто в нашей ситуации в области безопасности важно поддерживать крепкие союзнические отношения с Соединёнными Штатами», — отметил У Чжон Об.

При этом эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT констатировал, что корейское урегулирование будет продолжаться в том случае, если Пхеньян всё же получит от Вашингтона и Сеула гарантии своей безопасности и суверенитета.

«Думаю, последний межкорейский саммит был достаточно успешным, но он не дал ответа на главный вопрос, который интересует Северную Корею — какие гарантии государственной безопасности и государственного суверенитета Северной Кореи ей будут давать США и Южная Корея. Если это произойдёт, если Северная Корея получит гарантии, то ситуация будет двигаться и дальше в позитивном направлении. Если этого не произойдёт, то она может застопориться в любой момент, как мы это уже видели в течении последнего полугода», — заявил Брутер.

«Южнокорейско-американские переговоры играют ключевую роль. С одной стороны, они никак не могут помешать процессу денуклеаризации, а с другой показывают, что денуклеаризация сама по себе не является единственным и даже главным условием», —добавил эксперт.