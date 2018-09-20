«Последний саммит не ответил на главный вопрос»: при каких условиях Пхеньян может отказаться от ядерного оружия

Короткая ссылка
Владимир Смирнов, Марианна Чурсина
Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин рассказал, что северокорейский лидер Ким Чен Ын рассчитывает на проведение нового раунда переговоров США — КНДР на высшем уровне. Он пообещал передать президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу послание от Ким Чен Ына в ходе грядущих переговоров на полях 73-й Генассамблеи ООН. При этом Мун Чжэ Ин отметил, что детали процесса денуклеаризации Корейского полуострова должны обсуждать Вашингтон и Пхеньян. Эксперты отмечают важность прошедшей встречи, однако констатируют, что Северная Корея не готова в одночасье отказаться от ядерного оружия по соображениям безопасности.
«Последний саммит не ответил на главный вопрос»: при каких условиях Пхеньян может отказаться от ядерного оружия
  • Reuters
  • © KCNA

Южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин намерен передать президенту США Дональду Трампу послание от главы КНДР Ким Чен Ына в ходе предстоящих переговоров на полях проходящей в Нью-Йорке 73-й сессии Генассамблеи ООН. Такое заявление Мун Чжэ Ин сделал на пресс-конференции в Сеуле по итогам своего визита в Северную Корею.

«Скоро я поеду с визитом в США, и у меня будет встреча с президентом Трампом. Я намерен поговорить с ним о тех деталях процесса денуклеаризации, которые не отражены в итоговом заявлении межкорейского саммита. США хочет отправить КНДР послание через нас, а Северная Корея хочет передать сообщение США с нашей помощью, и я исполню эту роль, когда встречусь с президентом Трампом», — сообщил Мун Чжэ Ин.

Он подчеркнул, что детали денуклеаризации Корейского полуострова должны обсуждать лидеры США и КНДР.

При этом президент отметил, что в ходе грядущих переговоров с Трампом будет подниматься тема возможного подписания соглашения об официальном прекращении Корейской войны.

«Цель заключается в подписании декларации о прекращении войны в течение этого года. Я обсужу это с президентом Трампом», — рассказал Мун Чжэ Ин.

Он добавил, что в ходе прошедших в Пхеньяне переговоров Ким Чен Ын дал понять, что настроен на скорейшее проведение второго саммита США — КНДР на высшем уровне. В связи с этим он обозначил своё желание, чтобы госсекретарь США Майк посетил Север «для продвижения процесса денуклеаризации».

По словам Мун Чжэ Ина, трёхдневный саммит в Северной Корее помог «во многом продвинуть отношения Юга и Севера» и установить доверие между Сеулом и Пхеньяном. В частности, стороны договорились в скором времени возобновить контакты между парламентариями двух Корей.

«Договорились в ближайшее время возобновить переговоры между парламентами, активизировать связи местных властей», — заявил южнокорейский лидер.

Горная дипломатия

В заключительный день визита Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын со своими супругами вместе посетили Небесное озеро на вершине священной для обеих Корей горы Пэктусан, расположенной на границе с Китаем. При этом в администрации южнокорейского лидера не исключили, что в ходе ожидаемого визита Ким Чен Ына в Сеул он может посетить вулкан Халласан — высочайшую точку республики, расположенную на острове Чеджудо на самом юге страны.

Напомним, что в ходе апрельского саммита лидеры двух стран посадили в демилитаризованной зоне сосну, присыпав её корни землёй, которую специально привезли с Пэктусана и Чеджудо — в знак стремления к объединению двух Корей.

Кроме того, северокорейский лидер на память о визите в Пхеньян подарил своему коллеге две тонны ценных грибов мацутакэ, сообщил представитель администрации Мун Чжэ Ина в ходе брифинга в Сеуле. Он рассказал, что эти грибы будут поделены между членами разделённых корейских семей, которые ещё ни разу не виделись со своими родственниками на Севере. Подарок будет приурочен к осеннему дню поминовения (Чхусоку), который в 2018 году выпадает на 24 сентября.

Также по теме
«Эра процветания и мира»: о чём договорились лидеры КНДР и Южной Кореи на саммите в Пхеньяне
КНДР демонтирует ядерный полигон Тончхан и остановит действие экспериментального ядерного реактора в Йонбёне. Об этом говорится в...

«Мы отобрали около 4000 человек наиболее преклонного возраста, и каждый из них получит по 500 граммов грибов к осеннему дню поминовения. Две тонны грибов мацутакэ, подаренных председателем Госсовета Ким Чен Ыном, прибыли сегодня утром в Сеул самолётом», — сообщил представитель администрации.

Напомним, по итогам третьего за полгода межкорейского саммита (предыдущие два прошли 27 апреля и 26 мая в переговорном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне) лидеры двух республик договорились предпринять новые конкретные действия по денуклеаризации полуострова.

Так, Пхеньян взял на себя обязательство демонтировать ракетный полигон Тончхан-ни и остановить экспериментальный ядерный реактор в научном центре Йонбён. Также КНДР и Южная Корея договорились о выводе своих войск из демилитаризованной зоны.

Вместе с тем Ким Чен Ын заявил, что эти мероприятия возможны лишь в том случае, если Вашингтон будет действовать в соответствии с договорённостями, достигнутыми на июньском саммите лидеров США и КНДР в Сингапуре.

Кроме того, стороны договорились о сотрудничестве в экономической, социальной и культурной сферах, включая начало работ по стыковке железнодорожных и автомобильных дорог двух стран и намерение подать совместную заявку на проведение летней Олимпиады-2032.

На страницу галереи

«Мир приходит с опозданием»

В мире позитивно отреагировали на итоги межкорейского саммита. В российском МИД приветствовали достигнутые в ходе переговоров договорённости, отметив что они лежат в русле российско-китайской «дорожной карты» корейского урегулирования.

«Рассчитываем, что все заинтересованные государства будут прилагать усилия, направленные на скорейшее комплексное решение ядерной и других проблем Корейского полуострова политико-дипломатическими средствами. Призываем Вашингтон в ответ на зафиксированные в Пхеньянской декларации обязательства КНДР по демонтажу ракетного полигона в Тончан-ни и закрытию ядерных объектов в Йонбёне предпринять встречные конструктивные шаги», — сообщили в МИД.

В свою очередь, в китайском внешнеполитическом ведомстве назвали «радостной вестью» подписание Ким Чен Ыном и Мун Чжэ Ином совместного заявления по итогам саммита и призвали не упустить возможность для установления мира на Корейском полуострове.

«В этом году исполняется 65 лет с момента подписания соглашения о прекращении войны между КНДР и Южной Кореей. Мир приходит с опозданием. Никто не должен позволить, чтобы этот редкий шанс для установления мира был вновь потерян», — заявил глава китайского МИД Ван И.

Также по теме
«Россия и Китай перехватывают инициативу»: почему в США заговорили о повторной встрече Трампа с Ким Чен Ыном
Новая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына может состояться до конца 2018 года. Этого не исключил советник президента США по...

При этом президент США назвал «очень волнующими» договорённости, к которым пришли лидеры двух Корей в ходе переговоров.

«Ким Чен Ын согласился на проведение ядерных инспекций в случае успеха дальнейших переговоров, а также окончательно демонтировать ядерный полигон и пусковую площадку в присутствии международных специалистов. Это будет означать прекращение ракетных и ядерных испытаний», — подчеркнул Трамп.

В возглавляемом США командовании ООН в Южной Корее (UNC) сообщили о намерении тщательно изучить детали межкорейского военного соглашения, отметив, что организация привержена соблюдению соглашения о перемиии от 1953 года и поддерживает усилия военной напряжённости на полуострове.

«UNC тщательно рассмотрит детали всеобъемлющего соглашения, чтобы обеспечить соблюдение соглашения о перемирии и его реализацию в нынешних условиях, учитывая дух межкорейского и сингапунского саммитов», — говорится в заявлении.

На страницу галереи

Гарантии безопасности

По словам профессора японского университета Такусёку Хидэси Такэсады, Пхеньян не готов в одночасье отказаться от ядерного оружия из-за опасений, связанных с возможным силовым объединением Северной и Южной Корей, которое могут инициировать США.

«Ядерное оружие нужно Северной Корее для предотвращения военного вмешательства США, которое имело бы с целью прекратить разделение Кореи. Ядерное оружие нужно КНДР, чтобы добиться объединения под своим руководством, поэтому до тех пор, пока Север и Юг не объединятся, она не откажется от ядерного оружия. Следовательно, ядерное оружие пока будет оставаться на Корейском полуострове», — рассказал профессор РИА Новости.

При этом он отметил, что сближение Севера и Юга вызывает в определённых кругах обеспокоенность в связи с возможным ослаблением союзнических отношений Сеула и Вашингтона. Такэсада добавил, что межкорейский саммит не принёс прорыва в вопросе денуклеаризации.

«Что касается закрытия центра в Йонбёне и полигона Тончхан-ни, это лишь часть объектов. Стало очевидным, что достижение соглашения между США и КНДР по декларированию всех ядерных объектов и определению пути по их демонтажу займёт длительное время», — добавил учёный.

Также по теме
Северный путь: как визит Ким Чен Ына в Россию отразится на сотрудничестве двух стран
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выразил готовность нанести официальный визит в Россию. Об этом сообщила спикер Совета Федерации...

В свою очередь, профессор Института имени короля Седжона У Чжон Об заявил, что проведение саммита в Пхеньяне станет важным шагом к достижению мира на Корейском полуострове. Эксперт не исключил, что в следующий раз Ким Чен Ын может посетить Сеул.

Он также констатировал, что заинтересованность Пхеньяна в ядерном оружии кроется в обеспокоенности КНДР за безопасность страны, и объяснил частые консультации Сеула с Вашингтоном по вопросу межкорейского диалога.

«Не то, чтобы мы просили разрешения в США, просто в нашей ситуации в области безопасности важно поддерживать крепкие союзнические отношения с Соединёнными Штатами», — отметил У Чжон Об.

При этом эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT констатировал, что корейское урегулирование будет продолжаться в том случае, если Пхеньян всё же получит от Вашингтона и Сеула гарантии своей безопасности и суверенитета.

«Думаю, последний межкорейский саммит был достаточно успешным, но он не дал ответа на главный вопрос, который интересует Северную Корею — какие гарантии государственной безопасности и государственного суверенитета Северной Кореи ей будут давать США и Южная Корея. Если это произойдёт, если Северная Корея получит гарантии, то ситуация будет двигаться и дальше в позитивном направлении. Если этого не произойдёт, то она может застопориться в любой момент, как мы это уже видели в течении последнего полугода», — заявил Брутер.

«Южнокорейско-американские переговоры играют ключевую роль. С одной стороны, они никак не могут помешать процессу денуклеаризации, а с другой показывают, что денуклеаризация сама по себе не является единственным и даже главным условием», —добавил эксперт.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Самые свежие новости России и мира на нашей странице в Facebook
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить