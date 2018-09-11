«К концу года выйдем на рекордный уровень товарооборота»: о чём говорили Путин и Си Цзиньпин на ВЭФ-2018

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры в рамках Восточного экономического форума. Главы государств отметили прогресс в развитии двусторонних отношений, в том числе в сфере торговли и энергетики. По словам Путина, к концу года товарооборот между странами достигнет рекордных $100 млрд. Кроме того, лидеры договорились о создании делового совета Дальнего Востока и подписали документы о сотрудничестве между российскими и китайскими компаниями. По окончании переговоров Путин и Си Цзиньпин посетили проходящую в рамках ВЭФ выставку, на которой приготовили и попробовали блины с икрой, а также выпили по рюмке водки.

На площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский проходит четвёртый Восточный экономический форум. В рамках ВЭФ российский президент Владимир Путин провёл переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. По его результатам были подписаны ряд соглашений. Лидеры России и Китая сделали также заявление для прессы и выслушали доклады региональных представителей двух стран.

Одним из лейтмотивов этого дня стала тема улучшения отношений России и Китая практически во всех сферах.

«У нас доверительные отношения в сфере политики, безопасности, в сфере обороны. Знаю, что вы лично уделяете большое внимание развитию российско-китайских отношений. Мы регулярно с вами в контакте. Я рад возможности принять вас в России», — заявил Путин, обращаясь к лидеру КНР Си Цзиньпину.

Глава Китая, со своей стороны, заявил о стремительной динамике китайско-российских отношений с начала года. Он также раскрыл секрет дружбы Москвы и Пекина.

«В Китае говорится: «Друзья познаются в беде». В России тоже есть пословица: «Не тот друг, кто на пиру гуляет, а тот, кто в беде помогает»... Именно в этом заключается искреннее чувство дружбы между нашими народами, а также драгоценность китайско-российских отношений», — заявил Си Цзиньпин.

Рекордный товарооборот

Президент России отметил многочисленность китайской делегации, которая на ВЭФ составила около 1 тыс. человек. По оценке Путина, это говорит об «очень большом объёме отношений» России и Китая. Особенно он выделил торговое взаимодействие двух стран, выразив надежду, что объём товарооборота между двумя странами по итогам 2018 году превысит $100 млрд. Он отметил, что в первом полугодии двусторонний товарооборот увеличился почти на треть и достиг $50 млрд.

«Есть все основания в этой связи полагать, что к концу года мы выйдем на рекордный уровень товарооборота в $100 млрд», — заявил Путин.

Путин также отметил, что Россия и Китай активно развивают энергетическое взаимодействие, в том числе в атомной сфере.

Текстильная фабрика в Китае

Reuters

«Россия — крупнейший экспортер в КНР электроэнергии, угля. Развивается российско-китайское взаимодействие в сфере мирного атома. Уже эксплуатируется первая очередь Тяньваньской АЭС. В этом году принят третий энергоблок, четвертый готовится к сдаче. Запланировано строительство «Росатомом» ещё двух блоков этой АЭС», — заявил российский лидер.

Глава государства отметил, что в прошлом году Россия поставила в Китай 52 млн тонн. Кроме того, он напомнил, что по графику идёт строительство газопровода «Сила Сибири», который должны ввести в эксплуатацию в конце 2019 года.

Китай, со своей стороны, продолжает вкладывать денежные средства в российские проекты и предприятия. Согласно исследованиям международной консалтинговой компании Deloitte «Деловой и финансовый климат Дальневосточного региона», Пекин является и одним из самых активных инвесторов в регионе. Полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев ранее сообщал, что объём китайских вложений составляет 7% от общего объёма инвестиций в регион.

Блины и не только

По итогам переговоров глав России и Китая был подписан ряд документов. В частности Москва и Пекин выразили согласие развивать отношения в соответствии с меморандумом, рассчитанным на ближайшие 6 лет. Было достигнуто соглашение о создании делового совета Дальнего Востока и байкальского региона РФ и северо-востока Китая.

ДФУ и Китайская академия общественных наук договорились о создании центров российских и китайских исследований. «Камаз» и китайская моторостроительная корпорация Weichai Power подписали договор, касающийся осуществления прав участников совместного общества «КАМАЗ-Weichai».

После переговоров Путин и Си Цзиньпин отправились на выставку «Улицы Дальнего Востока». В одном из павильонов главы государств облачились в фартуки и испекли по блину. В качестве начинки они выбрали представленные на выставке морепродукты региона: чёрную и красную икру. Также главы государств по предложению Путина выпили немного водки.

Кроме того, российский президент купил своему китайскому коллеге на выставке сбитень. Генсек ЦК Коммунистической партии КНР признался, что у него нет рублей и он не может отдать денег за покупку Путину. На это Путин заметил: «Потом юанями отдашь».