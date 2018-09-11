«Доверительные отношения в сфере политики и безопасности»: Путин провёл переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином
Президент России Владимир Путин провёл переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. Встреча прошла в узком кругу, позже к лидерам присоединились члены правительств обеих стран. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. RT вёл прямую трансляцию.
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