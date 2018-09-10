Опрос показал разное отношение жителей России и стран Запада к Китаю

Жители западных стран и России по-разному относятся к Китаю и оценивают его действия на международной арене. Об этом свидетельствуют результаты исследований, проведённых французской компанией IFop и Фондом «Общественное мнение» по заказу Sputnik.

Как передаёт РИА Новости, согласно опросу 56% жителей Франции и 55% жителей США считают Китай скорее конкурентом для своей страны, чем партнёром. Так же считают 41% граждан Германии и 40% британцев.

При этом в России иная ситуация — 50% граждан страны назвали КНР партнёром.

Отмечается, что в западных странах Китай конкурентом в большинстве случаев называли люди старшего возраста с хорошим доходом. При этом в России китайскую сторону чаще считают партнёром представители молодёжи с доходами «выше среднего».

Также респонденты оценили действия Китая на международной арене. Почти половина респондентов из западных стран негативно оценивают действия Пекина. Отмечается, что в США 47% граждан ответили соответствующим образом.

В России 59% респондентов положительно оценили действия Китая на международной арене.

Ранее американский президент Дональд Трамп раскритиковал принципы торговли Китая с США.