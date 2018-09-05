Путин и Си Цзиньпин могут обсудить взаимоотношения с США и ситуацию вокруг КНДР

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Президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин во время встречи могут обсудить ситуацию вокруг КНДР, международную проблематику, а также взаимоотношения с США, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
Путин и Си Цзиньпин могут обсудить взаимоотношения с США и ситуацию вокруг КНДР
  • ©kremlin.ru

По его словам, встреча с Си Цзиньпином 11 сентября пройдёт «в узком составе».

«Сейчас тоже будет, это очевидно, международная проблематика доминировать на ВЭФ. Тут не только региональные проблемы, ситуация на Корейском полуострове, но и все проблемы международной повестки дня, взаимоотношения с американцами и так далее», — цитирует Ушакова РИА Новости.

Он отметил, что лидеры примут участие в работе круглого стола по российско-китайскому межрегиональному сотрудничеству, осмотрят выставку, после чего состоится рабочий обед.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил надежду на то, что его переговоры в ходе 22-й встречи с Владимиром Путиным будут основательными.

Также была опубликована деловая и культурная программа ВЭФ-2018, который пройдёт с 11 по 13 сентября.

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