Путин и Си Цзиньпин могут обсудить взаимоотношения с США и ситуацию вокруг КНДР
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По его словам, встреча с Си Цзиньпином 11 сентября пройдёт «в узком составе».
«Сейчас тоже будет, это очевидно, международная проблематика доминировать на ВЭФ. Тут не только региональные проблемы, ситуация на Корейском полуострове, но и все проблемы международной повестки дня, взаимоотношения с американцами и так далее», — цитирует Ушакова РИА Новости.
Он отметил, что лидеры примут участие в работе круглого стола по российско-китайскому межрегиональному сотрудничеству, осмотрят выставку, после чего состоится рабочий обед.
Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил надежду на то, что его переговоры в ходе 22-й встречи с Владимиром Путиным будут основательными.
Также была опубликована деловая и культурная программа ВЭФ-2018, который пройдёт с 11 по 13 сентября.