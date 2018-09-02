Абэ рассказал об ожиданиях от предстоящей встречи с Путиным
«Мы проведём основательную дискуссию с господином Путиным. Я хотел бы решить проблему принадлежности четырёх островов в составе северных территорий (южные Курильские острова. — RT) и подписать мирный договор», — сказал он в интервью газете Sankei.
Визит Абэ в Россию планируется с 11 сентября.
Ранее была опубликована деловая и культурная программа ВЭФ-2018, который пройдёт с 11 по 13 сентября.
Как сообщала газета «Известия», в состав делегации Японии на ВЭФ во Владивостоке войдут около 400 человек. Возглавит её Синдзо Абэ.