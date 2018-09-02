Абэ рассказал об ожиданиях от предстоящей встречи с Путиным

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассчитывает, что его переговоры в ходе 22-й встречи с российским лидером Владимиром Путиным будут основательными.

«Мы проведём основательную дискуссию с господином Путиным. Я хотел бы решить проблему принадлежности четырёх островов в составе северных территорий (южные Курильские острова. — RT) и подписать мирный договор», — сказал он в интервью газете Sankei.

Визит Абэ в Россию планируется с 11 сентября.

Ранее была опубликована деловая и культурная программа ВЭФ-2018, который пройдёт с 11 по 13 сентября.

Как сообщала газета «Известия», в состав делегации Японии на ВЭФ во Владивостоке войдут около 400 человек. Возглавит её Синдзо Абэ.

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