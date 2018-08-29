В состав делегации Японии на ВЭФ-2018 войдут 400 человек

В состав делегации Японии на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке войдут около 400 человек, сообщает газета «Известия».

Возглавлять её будет премьер-министр Синдзо Абэ.

На встрече советника президента России Антона Кобякова и посла Японии в России Тоёхисы Кодзуки обсуждались подготовка участия делегации и взаимодействие двух стран.

«Товарооборот между нашими странами в 2017 году вырос на 25%, растут инвестиции, потому что форум придаёт дополнительный импульс развитию отношений между нашими странами», — заявил посол.

В свою очередь, Кобяков отметил, что разнообразные форматы, которые представляет ВЭФ, способствуют расширению деловой активности между странами и дальнейшему укреплению двусторонних отношений.

Форум будет проходить 11—13 сентября.

Ранее Nation News сообщал, что стали известны даты проведения Петербургского международного экономического форума в 2019 году.