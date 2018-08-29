В состав делегации Японии на ВЭФ-2018 войдут 400 человек

Короткая ссылка
В состав делегации Японии на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке войдут около 400 человек, сообщает газета «Известия».
В состав делегации Японии на ВЭФ-2018 войдут 400 человек
  • РИА Новости

Возглавлять её будет премьер-министр Синдзо Абэ.

На встрече советника президента России Антона Кобякова и посла Японии в России Тоёхисы Кодзуки обсуждались подготовка участия делегации и взаимодействие двух стран.

«Товарооборот между нашими странами в 2017 году вырос на 25%, растут инвестиции, потому что форум придаёт дополнительный импульс развитию отношений между нашими странами», — заявил посол.

В свою очередь, Кобяков отметил, что разнообразные форматы, которые представляет ВЭФ, способствуют расширению деловой активности между странами и дальнейшему укреплению двусторонних отношений.

Форум будет проходить 11—13 сентября.

Ранее Nation News сообщал, что стали известны даты проведения Петербургского международного экономического форума в 2019 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить