Объявлена культурная программа Восточного экономического форума

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Стала известна культурная программа IV Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-релиз.
Объявлена культурная программа Восточного экономического форума
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Впервые в рамках культурной программы ВЭФ состоится интеллектуальная игра в формате «Что? Где? Когда?». Её проведут знаток клуба Михаил Скипский, двукратный обладатель награды «Хрустальная сова», и актёр и сценарист Андрей Максимков.

Кроме того, в Приморском музее Арсеньева состоится выставка «Карта России. Вехи истории» из собрания Музеев Московского Кремля.

Также запланирована выставка «Великий Карл» из собрания Государственного Русского музея, на которой представят работы Карла Брюллова и его учеников.

Также состоятся выступление Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета, показ оперы «Царская невеста» и балета «Спящая красавица», концерт симфонического оркестра Приморской сцены Мариинского театра при участии солистов из Китая, Японии, Кореи и России.

Ранее была опубликована деловая программа IV Восточного экономического форума.

Кроме того, Nation News сообщал о датах проведения Петербургского международного экономического форума в 2019 году.

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