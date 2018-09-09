Трамп раскритиковал принципы торговли Китая с США

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Китай за правила, которые касаются импорта американских товаров.

«Если США продают Китаю автомобиль, то должны платить налог в 25%. Если Китай продаёт автомобиль в США, то налог — 2%. Кто считает, что это честно? Дни, когда другие страны грабили США, закончились», — написал Трамп в Twitter.

Ранее Трамп посоветовал корпорации Apple вернуть производство техники из Китая в Соединённые Штаты, так как, по его мнению, стоимость товаров компании может вырасти в связи с торговыми разногласиями двух стран.

Также он заявил, что готов ввести дополнительные пошлины на китайские товары на $267 млрд.