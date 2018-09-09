Трамп посоветовал Apple вернуть производство из Китая в США

Американский лидер Дональд Трамп посоветовал корпорации Apple вернуть производство техники из Китая в Соединённые Штаты, так как, по его мнению, стоимость товаров компании может вырасти в связи с торговыми разногласиями двух стран.

«Цены на продукцию Apple могут вырасти в связи с масштабными пошлинами, которые мы можем ввести в отношении Китая. Однако существует простое решение, при котором налог был бы нулевым и, более того, существовали бы налоговые льготы», — написал он.

Apple prices may increase because of the massive Tariffs we may be imposing on China - but there is an easy solution where there would be ZERO tax, and indeed a tax incentive. Make your products in the United States instead of China. Start building new plants now. Exciting! #MAGA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 сентября 2018 г.

По мнению Трампа, Apple стоит производить свою продукцию в США, а не в Китае.

«Начните строить новые заводы сейчас», — заключил он.

Ранее Трамп заявил, что готов ввести дополнительные пошлины на китайские товары на $267 млрд.

Эксперт Андрей Суздальцев прокомментировал в разговоре с НСН торговое противостояние США и Китая.