Трамп посоветовал Apple вернуть производство из Китая в США

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Американский лидер Дональд Трамп посоветовал корпорации Apple вернуть производство техники из Китая в Соединённые Штаты, так как, по его мнению, стоимость товаров компании может вырасти в связи с торговыми разногласиями двух стран.

«Цены на продукцию Apple могут вырасти в связи с масштабными пошлинами, которые мы можем ввести в отношении Китая. Однако существует простое решение, при котором налог был бы нулевым и, более того, существовали бы налоговые льготы», — написал он.

По мнению Трампа, Apple стоит производить свою продукцию в США, а не в Китае.

«Начните строить новые заводы сейчас», — заключил он.

Ранее Трамп заявил, что готов ввести дополнительные пошлины на китайские товары на $267 млрд.

Эксперт Андрей Суздальцев прокомментировал в разговоре с НСН торговое противостояние США и Китая.

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