В Китае уверены в стабильности экономики страны, несмотря на торговый спор с США

Власти Китая в состоянии обеспечить стабильность экономики страны, несмотря на торговый спор с Соединёнными Штатами, заявил Гао Фэн, официальный представитель Министерства коммерции КНР. Об этом сообщает РИА Новости.

«Китай в зависимости от действий США примет необходимые контрмеры. Также мы внимательно следим за тем, какое влияние могут оказать повышенные пошлины, примем посильные меры для того, чтобы помочь преодолеть трудности работающим в Китае китайским и иностранным компаниям», — сообщил Фэн на брифинге, комментируя возможность появления новых ввозных пошлин со стороны США.

Он отметил, что уверенность Пекина в собственной экономике от введения новых сборов не пошатнётся.

Представитель торгового ведомства КНР сообщил, что Китай будет вынужден принять контрмеры в отношении Соединённых Штатов, если они и в будущем станут вводить против Китая санкции, не считаясь с чужим мнением.

«Мы хотим ещё раз подчеркнуть, что любое оказание давления на Китай не имеет никакого эффекта. Торговая война не в состоянии решить ни одного вопроса. Только равный и искренний диалог является правильным выбором для решения торговых трений между Китаем и США», — сказал Гао Фэн.

Он добавил, что США серьёзно нарушают принципы Всемирной торговой организации тем, что прибегают к односторонним мерам.

Ранее сообщалось, что во время встречи 11 сентября президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин могут обсудить ситуацию вокруг КНДР, международную проблематику, а также взаимоотношения с США.

Эксперт Андрей Суздальцев прокомментировал в разговоре с НСН торговое противостояние США и Китая.