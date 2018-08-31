«Политика давления бесполезна»: как Китай и ЕС отвечают на торговую агрессию США

Давление Соединённых Штатов на Китай в торговых отношениях бесполезно, заявили в МИД КНР. В ведомстве отметили, что двусторонние разногласия можно устранить только благодаря равноправному и конструктивному диалогу. В свою очередь, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер подчеркнул, что ЕС ответит США ограничительными тарифами, если Вашингтон введёт пошлины на ввоз автомобилей из Европы. По мнению экспертов, США пытаются вести переговоры с партнёрами с позиции силы, но уже начинают осознавать, что те готовы «огрызаться».

Политика давления Соединённых Штатов в части торговых отношений бесполезна применительно к Китаю и не способствует урегулированию торговых разногласий. С таким заявлением выступила в пятницу официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин.



«Так называемая непреклонная политика давления США бесполезна в отношении Китая, она также не может помочь решению проблемы. Лица, которые по-прежнему считают, что Китай склонит голову от страха и безосновательной критики, должны уже очнуться», — цитирует РИА Новости заявление Чуньин в ответ на сообщения о возможных новых ввозных пошлинах со стороны Америки.

Представительница китайского внешнеполитического ведомства добавила, что Китайская Народная Республика в торгово-экономическом конфликте с США придерживается последовательной позиции.

«Китайская сторона всеми силами старается должным образом решить вопрос посредством равноправного, искреннего и конструктивного диалога. Это соответствует коренным интересам обеих сторон, а также ожиданиям всего международного сообщества», — подчеркнула дипломат.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что президент Трамп планирует в сентябре объявить о следующем этапе введения американских пошлин на импорт из КНР объёмом $200 млрд.

Торговая война между Китайской Народной Республикой и Соединёнными Штатами началась с того, что 6 июля приобрели силу взаимные повышенные ставки таможенных пошлин. Американцы установили планку размером 25% на ввоз 818 наименований товаров из Китая общим объёмом поставок $34 млрд в год. В ответ на это КНР ввела пошлину в 25% на импорт равнозначного объёма американских товаров.

Позднее США объявили повышение на 25% таможенных сборов на импорт китайских товаров объёмом $16 млрд. Китайская сторона также ввела зеркальные контрмеры.

«Эгоистичная политика»

Как объяснил RT профессор РУДН, политолог Юрий Почта, за несколько последних десятилетий Китай сильно «вырос», а рынок Соединённых Штатов, достаточно широко открытый для Китая, во многом этому способствовал.

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«Но сейчас Трамп изменил внешнеэкономическую политику исходя из того, что США слишком много занимаются союзниками и кому-то помогают, тем самым нанося ущерб американскому народу и самой стране», — сказал эксперт.

По его мнению, Трамп начал проводить «эгоистичную политику, ограничивая импорт и поощряя экспорт».

«Китайская сторона собирается подавать жалобу в ВТО и начинает подсчитывать убытки, — пояснил аналитик. — Дело в том, что та система, которая выражена в позиции ВТО, Соединённые Штаты не устраивает. А Китай очень удобно к ней приспособился».

При этом Трамп заявил, что США могут выйти из ВТО, если организация «не улучшит свою работу». По его словам, соглашение о создании ВТО стало «самой худшей сделкой по торговле».

По мнению политолога, США исходят не только из экономических соображений, но и опасаются роста Китая как военной державы.

«Трамп своими решениями может сломать много механизмов и нарушить многие связи. Всё это производит достаточно большое влияние на мировую экономику в целом», — подчёркивает Юрий Почта.

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Отношения с ЕС

В последнее время торговая конфронтация у США обостряется не только с Китаем, но и с Евросоюзом. 31 августа глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в эфире немецкого телеканала ZDF подчеркнул, что ЕС ответит ограничительными тарифами в адрес Соединённых Штатов в случае, если те объявят пошлины на импорт автомобильного транспорта из Европы.

Ранее Трамп заявил о возможном введении пошлин на поставляемые из Евросоюза автомобили в размере 25%.

«Мы тоже это сделаем», — предупредил Юнкер, реагируя на вопрос журналистки о том, что будет, если американцы увеличат пошлины на ввоз машин.

Ранее еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрём уже заявляла о том, что Европейский союз будет готов «свести к нулю» свои импортные пошлины на автомобили, если Соединённые Штаты сделают то же самое. Однако американский лидер такое предложение не поддерживает.

«Привычки их потребителей — покупать их машины, а не наши», — цитирует Трампа Bloomberg.

«Европа начинает огрызаться»

В мае американский Минторг объявил о начале масштабного расследования, призванного выяснить, создают ли угрозу национальной безопасности США поставки в страну иностранных автомобилей и комплектующих.

Как объяснил RT член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков, США «действуют по принципу «разделяй и властвуй».

«Следовательно, шаг за шагом они пытаются создать систему, в которой нет места соглашениям, существуют только бинарные отношения, — рассуждает эксперт. — Это означает, что существуют только США и вторая сторона, с которой можно договориться на более выгодных условиях, которые прописываются Штатами как правила сильного. Поэтому США и считают, что могут диктовать свои правила».

По мнению специалиста, в настоящее время «американцы получают именно ту реакцию, которую могли получить ранее».

«Мы видим, что они шаг за шагом приходят к осознанию того, что абсолютно беззубая Европа отрастила себе клыки и начинает огрызаться, — считает эксперт. — Когда США говорят о том, что введут пошлины на те товары, которые поставляются из Европы, они страхуют себя, потому что основной рынок сбыта строится на автомобилях, которые производятся на территории США и Канады».

Аналитик уверен, что американцы просто стремятся локализовать автопроизводство у себя. «Европа, в свою очередь, также будет вводить ограничения на ввоз американских товаров на свою территорию, но Трамп до конца не верит, что она сможет это сделать», — заключил политолог-международник.