Исследование: Китай, Япония и Южная Корея вошли в топ-3 по импорту товаров с Дальнего Востока

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Китай, Япония и Южная Корея вошли в тройку лидеров по импорту продукции из Дальневосточного федерального округа.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование международной консалтинговой компании Deloitte «Деловой и финансовый климат Дальневосточного региона».

«ДФО экспортирует товаров почти в четыре раза больше, чем импортирует. Основными торговыми партнёрами ДФО являются Республика Корея и Китай. Почти половину (48%) экспорта ДФО составляет экспорт Сахалинской области, 22% — республики Саха (Якутия)», — рассказал управляющий директор компании Deloitte СНГ во Владивостоке Сергей Лавский.

Отмечается, что на Сахалинскую область приходится 77% экспорта минерального топлива, на Якутию — 98% экспорта драгоценных камней, на Приморский край — 39% экспорта морепродуктов.

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что портфель экспортных заказов на российскую военную технику составляет около $45 млрд.

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