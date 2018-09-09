Трутнев рассказал о китайских инвестициях в проекты на Дальнем Востоке

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Объём китайских инвестиций в проекты на Дальнем Востоке составляет 7% от общего объёма инвестиций в регион. Об этом заявил полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев.
Трутнев рассказал о китайских инвестициях в проекты на Дальнем Востоке
  • РИА Новости

«Сегодня Китай — основной внешний партнёр России... Мы сотрудничаем практически по большинству направлений. Это и инфраструктура, и сельское хозяйство, и переработка природных ресурсов», — цитирует его ТАСС.

Отмечается, что среди перспективных проектов с китайским участием Трутнев назвал проект строительства целлюлозно-бумажного комбината в Хабаровске. 

В июне сообщалось, что Минвостокразвития подготовило программу по сотрудничеству России и Китая на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе.

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