Трутнев рассказал о китайских инвестициях в проекты на Дальнем Востоке
- РИА Новости
«Сегодня Китай — основной внешний партнёр России... Мы сотрудничаем практически по большинству направлений. Это и инфраструктура, и сельское хозяйство, и переработка природных ресурсов», — цитирует его ТАСС.
Отмечается, что среди перспективных проектов с китайским участием Трутнев назвал проект строительства целлюлозно-бумажного комбината в Хабаровске.
В июне сообщалось, что Минвостокразвития подготовило программу по сотрудничеству России и Китая на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе.