«Часть глобальной стратегии»: Трамп пригрозил обложить китайские товары на сумму $200 млрд новыми пошлинами

Президент США Дональд Трамп фактически предъявил Китаю ультиматум: если КНР в ответ на меры США будет облагать таможенными сборами американские товары, Вашингтон введёт дополнительные пошлины в размере 10% на китайскую продукцию на сумму $200 млрд. В Пекине считают эту угрозу примером «крайнего давления и шантажа» и нарушением рыночных законов. Китай пообещал качественный ответ, если в США «утратят здравый смысл». По мнению экспертов, желание администрации Белого дома решать все вопросы с позиции силы приводит к ухудшению политической и экономической ситуации в мире.

В ночь на 19 июня стало известно, что президент США Дональд Трамп поручил торговому представителю страны Роберту Лайтхайзеру подготовить список на товары из КНР на сумму $200 млрд для последующего введения дополнительных пошлин в размере 10%.

«После того как законодательный процесс будет завершён, эти пошлины вступят в силу, если Китай откажется изменить свои действия, а также будет настаивать на продолжении действия собственных пошлин, о которых он недавно объявил. Если КНР вновь повысит собственные пошлины, мы ответим на это введением дополнительных пошлин на товары стоимостью $200 млрд», — говорится в заявлении Белого дома.

Трамп также напомнил, что 15 июня объявил о решении ввести с 6 июля таможенные сборы в размере 25% на импортные товары из Китая на сумму $50 млрд. Это решение, по его словам, было принято для того, чтобы побудить Пекин к изменению своего несправедливого поведения в сфере технологий и инноваций. «Они также служат первым шагом в направлении установления баланса в наших торговых отношениях с Китаем», — добавил президент США.

При этом Трамп указал на то, что у него сложились отличные отношения с председателем КНР Си Цзиньпином, с которым он продолжит совместную работу по ряду вопросов. Однако, как заявил глава Белого дома, США больше не позволят Китаю и другим странам пользоваться преимуществом в торговой сфере.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп

Reuters

«Мы будем продолжать использовать все доступные инструменты для создания лучшей и более справедливой торговой системы для всех американцев», — заключил Трамп.

Между тем в Соединённых Штатах политика американского лидера, похоже, вызывает одобрение всё большего числа граждан. По данным опроса, проведённого агентством Gallup, 45% респондентов одобряют работу Трампа на посту президента. Этот показатель стал самым высоким с момента его вступления в должность — с 20 января 2017 года.

«Все политики обращают внимание на свои рейтинги. Трампа это тоже интересует, но он не делает всё ради него. 45% — это естественный рейтинг для Трампа, но в американской политике этого недостаточно. Такой рейтинг не гарантирует победы на промежуточных выборах, а победа ему обязательна, потому что без неё его второй срок неочевиден. Не факт, что эти меры с Китаем помогут рейтингу. Да, они жёсткие, он их подаёт как направленные на защиту американского населения, но не факт, что все, кому он это адресует, будут с этим согласны. Это сложная конструкция», — заявил в разговоре с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Ответ КНР

В Пекине новые протекционистские меры Трампа встретили негодованием, обвинив Вашингтон в развязывании торговой войны.

«Соединённые Штаты инициировали торговую войну и нарушили законы рынка. Эти действия не соответствуют тенденциям современного мира, наносят ущерб интересам, народам и компаниям двух стран и причиняют ущерб интересам всего мира», — подчеркнули в Министерстве коммерции КНР.

По их мнению, введение пошлин на $50 млрд и последовавшая угроза установить дополнительные таможенные сборы на товары стоимостью $200 млрд — это пример «крайнего давления и шантажа», а также отход от договорённостей, достигнутых в ходе многочисленных консультаций, которые разочаровывают международное сообщество.

«Реакция КНР будет заключаться в защите национальных интересов и мировой системы свободной торговли... Если в США утратят здравый смысл, опубликовав перечень, Китаю придётся отреагировать, прибегнув к мерам, сочетающим количественный и качественный характер», — подчеркнули в ведомстве.

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В МИД КНР также призвали Вашингтон проявить сдержанность.

«Надеемся, что США будут рациональными и не будут совершать действий и заявлений, которые могут навредить другим и им самим», — говорится в заявлении официального представителя внешнеполитического ведомства Китая Гэн Шуана.

Напомним, 15 июня комиссия Госсовета КНР приняла решение об ответных мерах на действия США. Было объявлено о введении 25% пошлины на импортируемые американские товары объёмом в $50 млрд. При этом таможенный сбор на 545 наименований товаров на сумму около $34 млрд начнёт действовать с 6 июля 2018 года. Кроме того, Пекин аннулировал торговые договорённости с Вашингтоном.

«Нынешняя американская администрация почти все вопросы пытается решать с позиции силы. И очевидно то, что Европа и Китай не соглашаются на новые американские принципы торговли, которые они пытаются распространить на всех своих экономических партнёров. Всё это приводит к тому, что торговая война уже фактически началась», — подчеркнул Брутер.

Торговая война может нанести ущерб не только китайской и американской экономикам, но и привести к полному или частичному крушению мировой финансовой системы. Такое мнение выразил эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в разговоре с RT.

«Тот, порядок, который США выстраивали с конца Второй мировой войны, перестал быть выгодным им, они оказались в минусе. Мы знаем о торговом дефиците США со всеми странами, который превысил $800 млрд. К тому же постоянно растёт долг государства ($21 трлн), поэтому эту ситуацию необходимо менять. Трамп понимает, что сейчас Америка оказалась в ситуации надрыва после расточительства в ведении войн (в Ираке, Афганистане, Сирии), а также шлейфа различных союзов, в частности, НАТО», — подчеркнул он.

Нефтяные последствия

В рамках ответных мер на американские пошлины власти Китая могут сократить закупку нефти у США и сделать выбор в пользу нефтепродуктов из Ирана. Такое мнение выразил главный аналитик компании JTD Energy Services Pte Джон Дрисколл.

«Китай не запугать американскими санкциями. Они и раньше их не опасались. Поэтому в этом дипломатическом конфликте они могут просто заменить американскую нефть на иранскую. А это, очевидно, разгневает Трампа», — приводит его слова Reuters.

Отмечается также, что Китай ежемесячно закупает у США нефть на $1 млрд.

В тоже время на фоне новых прений между мировыми державами на Гонконгской фондовой бирже произошло крупнейшее за последние дни падение котировок. В частности, индекс Hang Seng за первый час торгов упал на 2,17%, — до отметки 29650, то есть ниже психологически важного уровня. Кроме того, сокращение произошло на фондовых площадках Шанхая и Шэньчжэня, где на 2—2,7% снизились главные индексы этих бирж.

На 23% подешевели акции китайской телекоммуникационной компании ZTE. К такому падению привело, в частности, решение сената США отвергнуть инициативу Трампа вернуть ZTE на американский рынок. Сенаторы подавляющим большинством приняли проект оборонного бюджета. Отметим, что второй аналогичный проект уже был инициирован и утверждён палатой представителей конгресса, однако в нём нет пункта, затрагивающего китайского гиганта. Два документа в дальнейшем будут совмещены для вынесения на решающее голосование.

По мнению Брутера, торговые войны могут стать неотъемлемой частью мировой политики, что приведёт к непредсказуемой ситуации и осложнениям в торговой сфере. Он также отметил, такие конфликты дают предпосылки для новых альянсов и союзов, поэтому Трамп не намерен прислушиваться к главе МВФ Кристин Лагард. Ранее она заявила, что США стоит пересмотреть свою политику в этом отношении.

«Трамп вообще ни к кому никогда не прислушивается и для него мнение МВФ не является хоть сколько то релевантным. Почему он вводит второй этап санкций по отношению к Китаю? Потому что он обещал. Он считает себя очень крутым и никогда не отступает в тех случаях, когда противник тоже демонстрирует серьёзные намерения. Почему переговоры не увенчались успехом? Потому что США во всех этих переговорах изначально выставляли неприемлемые для второй стороны условия. Если переговоры приостанавливаются, США тут же вводит санкции. Это приводит к дальнейшему ухудшению политической ситуации», — пояснил аналитик.

Пекин старался отсрочить торговую войну, однако враждебность администрации Трампа взяла верх, считает политолог Константин Блохин. По его словам, конфликтам в этой сфере свойственна эскалация.

«Китай для Белого дома нечто большее, чем экономический конкурент. Это не просто торговая война, и в Вашингтоне начали с геоэкономического сдерживания КНР. Это лишь часть глобальной стратегии», — заключил эксперт.