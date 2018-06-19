Китай примет ответные меры в случае введения США новых пошлин в отношении китайских товаров

Китай примет ответные меры в случае, если США введут новые пошлины в отношении китайских товаров. Об этом говорится в тексте заявления, опубликованном на официальном сайте Министерства коммерции КНР.

В Пекине отметили, что Вашингтон «начал торговую войну и нарушил законы рынка».

«Если американская сторона окончательно потеряет разум и опубликует новый перечень, то китайская сторона будет вынуждена принять комплексные количественные и качественные меры и дать решительный ответ», — говорится в заявлении.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты могут ввести дополнительные пошлины в размере 10% на товары из Китая на сумму $200 млрд.

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин в беседе с НСН рассказал о торговом противостоянии двух стран.