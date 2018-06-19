США могут ввести дополнительные пошлины на товары из Китая

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты могут ввести дополнительные пошлины в размере 10% на товары из Китая на сумму $200 млрд.

«Сегодня я поручил торговому представителю Соединённых Штатов определить китайские товары на сумму $200 млрд для дополнительных пошлин в 10%», — говорится в заявлении.

При этом отмечается, что решение о введении пошлин может вступить в силу в том случае, если китайская сторона продолжит принимать аналогичные меры в отношении американских товаров.

«После того как законодательный процесс будет завершён, эти пошлины вступят в силу, если Китай откажется изменить свою стратегию, или будет настаивать на том, чтобы двигаться дальше с новыми пошлинами, о которых он недавно объявил», — заключил американский лидер.

Ранее США объявили о введении пошлин на товары из Китая.

В КНР также объявили о введении пошлины в размере 25% на импортируемые американские товары объёмом в $50 млрд.

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин в беседе с НСН рассказал о торговом противостоянии двух стран.

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