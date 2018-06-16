Индия повысила пошлины на американские товары

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Власти Индии приняли решение повысить пошлины на 30 товаров из США из-за тарифов, которые американская сторона ввела на сталь и алюминий.
Индия повысила пошлины на американские товары
  • Reuters

Об этом сообщает The Indian Express.

Отмечается, что пошлины были повышены за счёт отмены льгот, которые действовали в отношении данной американской продукции.

«Индия хотела бы уточнить, что сумма, полученная от отмены таможенных льгот, будет соответствовать той сумме, к которой привели меры, введённые Соединёнными Штатами», — цитирует издание заявление, которое было направлено Индией во Всемирную торговую организацию (ВТО).

В обращении к ВТО подчёркивается, что Индия оставляет за собой право повысить пошлины и на другие американские товары, если это будет необходимо.

Ранее США объявили о введении пошлин на товары из Китая.

В КНР также объявили о введении пошлины в размере 25% на импортируемые американские товары объёмом в $50 млрд.

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