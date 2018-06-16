Индия повысила пошлины на американские товары
- Reuters
Об этом сообщает The Indian Express.
Отмечается, что пошлины были повышены за счёт отмены льгот, которые действовали в отношении данной американской продукции.
«Индия хотела бы уточнить, что сумма, полученная от отмены таможенных льгот, будет соответствовать той сумме, к которой привели меры, введённые Соединёнными Штатами», — цитирует издание заявление, которое было направлено Индией во Всемирную торговую организацию (ВТО).
В обращении к ВТО подчёркивается, что Индия оставляет за собой право повысить пошлины и на другие американские товары, если это будет необходимо.
Ранее США объявили о введении пошлин на товары из Китая.
В КНР также объявили о введении пошлины в размере 25% на импортируемые американские товары объёмом в $50 млрд.