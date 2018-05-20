В США прокомментировали приостановку введения взаимных торговых пошлин с Китаем

Глава Министерства финансов США Стивен Мнучин в беседе с Fox News подтвердил приостановку введения взаимных торговых пошлин с Китаем.

«Мы достигли значительного прогресса и договорились по общим принципам... Так что сейчас мы намерены приостановить (введение) пошлин, а также пытаемся реализовать эти общие принципы на деле», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что китайские и американские власти договорились не вступать в состояние торговой войны.

Подробнее — в материале RT.