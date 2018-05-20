Эксперт усомнился в достижении договорённости между США и Китаем не вступать в торговую войну

Директор Института Хо Ши Мина, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Владимир Колотов прокомментировал RT сообщения о том, что Китай и США достигли договорённости не вступать в состояние торговой войны.

«Думаю, они сделали данные заявления просто для того, чтобы успокоить общественное мнение. Очень сильные противоречия между странами, и не только в торговле… Вчера фактически американцы предложили выравнивать торговый баланс, а он очень неровный, и это весьма невыгодно Китаю. Поэтому Китай сделал вид, что принял условия, чтобы американцы успокоились, но на самом деле это такое начало большой серьёзной игры, которая сильно повлияет на остальной мир», — сказал эксперт.

По словам Колотова, ситуация в отношениях между США и Китаем обострилась из-за того, что американцы не могут выровнять торговый баланс экономическими методами, поэтому «вынуждены давить, выкручивать руки и угрожать».

«Какие бы договорённости Китай ни заключил с США, какие бы документы с ними ни подписал, американцы в любой момент могут из этих договоров выйти. И ситуация с Ираном это лишний раз подтверждает. Нет никаких правил, международное право не действует. В любой момент они могут сделать что угодно — от введения санкций за отношения с третьими странами вплоть до бомбёжки… Ситуация сейчас, если использовать выражение Ленина, предреволюционная. Чтобы оттянуть активную, острую фазу, Китай что-то пообещает, но одновременно начнёт поиск других ходов: новые рынки сбыта, доступ к источникам сырья и так далее», — заключил он.

Ранее в Китае заявили, что договорились с Соединёнными Штатами не вступать в состояние торговой войны.

19 мая стало известно, что делегации двух стран во время консультаций договорились принять меры для выравнивания торгового баланса.

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин рассказал НСН о торговом противостоянии двух стран.