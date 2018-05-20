«Оппозиция попытается воспользоваться недовольством»: сможет ли Мадуро сохранить свой пост на выборах в Венесуэле

20 мая 2018 года в Венесуэле состоятся выборы президента. Конкуренцию действующему главе государства Николасу Мадуро составят три оппозиционных политика. ООН, США и Евросоюз заранее заявили, что не признают итоги народного волеизъявления. Россия и ряд латиноамериканских государств заявили о поддержке венесуэльского выборного процесса. По прогнозу экспертов, Мадуро сможет сохранить власть, но некоторые страны попытаются воспользоваться внутриполитическим и экономическим кризисом, чтобы раскачать ситуацию в стране и спровоцировать митинги оппозиции. В МИД России уже призвали Запад «отказаться от деструктивной практики» нагнетания обстановки в Венесуэле.

Президентские выборы в Венесуэле состоятся в воскресенье, 20 мая. Это будет первое голосование за кандидатов, претендующих на «пост номер один», после начала внутриполитического кризиса в стране.

Из-за сложной обстановки внутри Венесуэлы дата выборов всё время переносилась: изначально предполагалось, что они пройдут в декабре 2018 года, потом день голосования передвинули на 22 апреля. Однако в итоге Национальный избирательный совет назначил выборы на май.

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Национальный избирательный совет Венесуэлы зарегистрировал четырёх кандидатов в президенты. Одним из них является нынешний глава страны и лидер Единой социалистической партии Николас Мадуро, который занял этот пост после смерти предыдущего руководителя Венесуэлы Уго Чавеса в 2013 году. До этого Мадуро занимал пост вице-президента, а ещё раньше возглавлял МИД страны.

Кроме него за пост борется бывший мэр города Баркисимето Энри Фалькон. Ещё будучи студентом Университета Симона Боливара, Фалькон познакомился с Уго Чавесом, позднее вступил в чавистскую Единую социалистическую партию. Однако в 2008 году он вышел из неё, чтобы вступить в другую левую партию — «Отечество для всех», а ещё позже основал свою партию — «Прогрессивный авангард».

Ещё одним кандидатом в президенты стал протестантский пастор-евангелист Хавьер Бертуччи, который построил свою программу на пропаганде помощи бедным, а также на возврате к традиционным ценностям, связанным в том числе с запретами на аборты и недопущением однополых браков.

Третий оппонент Мадуро — бывший инженер-электрик Рейнальдо Кихада. Он категорически не приемлет политику действующего президента и нынешней Единой социалистической партии, однако заявляет о своей полной приверженности курсу Уго Чавеса, которого нынешние руководители Венесуэлы, по мнению Кихады, предали.

Энри Фалькон

Reuters

«В настоящий момент главным кандидатом от оппозиции считается именно Фалькон. Он наиболее популярен из всех оппозиционных кандидатов и теоретически может заручиться значительной частью голосов избирателей», — прояснил RT учёный секретарь Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь.

Серьёзное преимущество

Эксперты, опрошенные RT, едины во мнении, что, несмотря на серьёзные усилия оппозиции, победу, вероятнее всего, одержит именно Мадуро.

«Сейчас есть разные результаты опросов общественного мнения. По одним данным, главный конкурент Мадуро Энри Фалькон опережает действующего президента на 10%, по другим — картина обратная, и большая часть граждан страны поддерживает Мадуро», — сказал Розенталь.

По словам эксперта, у нынешнего венесуэльского лидера есть серьёзное преимущество благодаря разобщённости его противников. «Ещё одним фактором, который, безусловно, сыграет на руку Мадуро, является раздробленность оппозиции в государстве. В 2015 году она победила на выборах в парламент, однако затем между разными оппозиционными силами произошёл раскол. Там есть как левые партии и блоки, так и правые организации — они не договорились между собой, как именно надо противостоять режиму: участвовать в выборах или бойкотировать их, причём это касается даже выборов муниципальных. Все эти противоречия Мадуро, конечно, будет использовать в свою пользу», — пояснил эксперт.

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При этом он полагает, что при определённых шансах Фалькон всё же может если не победить, то повлиять на политическую жизнь в Венесуэле в будущем. «Внутри Венесуэлы, а также в некоторых соседних государствах, в том числе и в США, его действительно считают фигурой, которая специально выдвинута для придания легитимности этому голосованию, — сказал Розенталь. — Однако у Фалькона есть свой проект реформ: он выступает за сотрудничество с МВФ и предлагает ряд радикальных мер в экономике. Если он победит или наберёт хотя бы порядка 40%, то может стать весомой фигурой в венесуэльской оппозиции, с которой придётся считаться».

Напомним, что в 2015 году оппозиционные партии и движения победили на парламентских выборах и заняли в законодательном собрании 109 мест из 164. Через год парламентарии проголосовали за импичмент действующего главы государства Николаса Мадуро. Но отправить в отставку политика не удалось, так как процедура импичмента не предусмотрена действующей Конституцией Венесуэлы.

В ответ Мадуро провёл выборы в Конституционное собрание — орган, который в перспективе должен выработать новую Конституцию страны, — большинство мест в нём получили сторонники действующего президента. В 2017 году Конституционное собрание распустило парламент, забрав часть его полномочий себе.

При этом в Венесуэле с 2014 года проходят массовые акции протеста, связанные с высокими ценами на продовольствие и резким ростом инфляции, которая, по прогнозам МВФ, к концу 2018 года составит 13 000%. Также недовольство людей вызвало и резкое падение курса национальной валюты — боливара. Сейчас на валютных биржах за один доллар дают уже более 700 тыс. единиц венесуэльских денег.

Акция протеста в Венесуэле

Reuters

При этом до президентских выборов не будут допущены представители ряда крупнейших оппозиционных партий, в том числе «За справедливость» и «Народная воля». Решение о недопуске было принято Мадуро на основании того, что в 2017 году оппозиция бойкотировала муниципальные выборы.

Кроме того, в сентябре 2015 года суд приговорил национального координатора партии «Народная воля» Леопольдо Лопеса к 13 годам 9 месяцам тюремного заключения. Он был признан виновным в терроризме и иных тяжких преступлениях. В апреле 2017 года суд запретил другому видному оппозиционеру, члену партии «За справедливость» Энрике Каприлесу, занимать государственные должности сроком на 15 лет, что автоматически исключило его кандидатуру из числа возможных претендентов на высший пост государственной власти.

Раскачать ситуацию

Некоторые эксперты полагают, что в случае победы Мадуро в стране начнутся акции протеста против его переизбрания, однако вряд ли они приведут к смещению избранного президента с его поста.

«Ситуация в стране и так напряжена, и, конечно, оппозиция попытается воспользоваться социальным недовольством в своих интересах. Тем более она получает солидные денежные средства из-за рубежа, в том числе от США, а другие страны, в том числе некоторые латиноамериканские государства и Евросоюз, оказывают оппозиционерам дипломатическую поддержку. Но противники Мадуро разобщены и вряд ли смогут как-то серьёзно поколебать позиции президента», — считает директор Института Латинской Америки РАН Владимир Давыдов.

Профессор МГИМО Владимир Сударев считает, что США обязательно попытаются использовать оппозицию Венесуэлы в своих интересах и будут оказывать ей самую разнообразную помощь. «Не думаю, что это приведёт к чему-то реально опасному для Мадуро, однако экономический кризис в стране будет углубляться, а людей, на которых он сможет опереться, будет оставаться всё меньше, — заявил эксперт в интервью RT. — Пока ещё армия и Национальная гвардия сохраняют лояльность президенту, хотя уже имели место единичные случаи выступления силовиков против режима и Мадуро был вынужден применить репрессии к некоторым генералам».

«Но пока я не вижу фигуры, которая бы смогла заменить Мадуро. Её нет ни в стане его сторонников, ни в стане оппозиции», — резюмировал Сударев.

Не признают заранее

Накануне выборов в Венесуэле США делают всё для того, чтобы раскачать ситуацию в стране и, возможно, сорвать выборный процесс. Напомним: ещё 7 мая вице-президент США Майк Пенс выступил с заявлением о том, что «так называемые выборы в Венесуэле, запланированные на 20 мая, не будут чем-то большим, нежели обманом и мошенничеством». «Это будут фальшивые выборы с фальшивыми результатами», — подчеркнул он.

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В тот же день Минфин США ввёл санкции в отношении сразу 20 венесуэльских компаний, а за два дня до выборов расширил санкционный список. По мнению экспертов, нельзя исключать и того, что в случае победы Мадуро Вашингтон не только продолжит санкционную политику в отношении Венесуэлы, но и может ввести в отношении республики нефтяное эмбарго. Этот вопрос, по словам бывшего госсекретаря Рекса Тиллерсона, рассматривается в Белом доме.

Некоторые международные организации уже заявили, что не намерены признавать результаты предстоящего голосования.

В их числе ООН, Организация американских государств и Евросоюз. Кроме того, о непризнании итогов выборов заявили США, Аргентина, Колумбия и некоторые другие государства. Вместе с тем ряд стран Латинской Америки — в частности, Куба, Боливия, Никарагуа — напротив, заявили о поддержке венесуэльского выборного процесса и готовности признать итоги голосования.

Российский взгляд на предстоящие выборы в Венесуэле озвучило внешнеполитическое ведомство страны. МИД России считает, что выборы могут способствовать возвращению политических сил Венесуэлы к национальному диалогу, и призывает мировое сообщество «отказаться от деструктивной практики» нагнетания обстановки и «провоцирования недовольства населения курсом властей».