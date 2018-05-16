МИД России назвал призывы к срыву голосования в Венесуэле вмешательством во внутренние дела

Призывы к срыву голосования на президентских выборах в Венесуэле являются вмешательством во внутренние дела суверенного государства. Об этом сообщили в пресс-службе МИД России.

«Продолжают тиражироваться тезисы о нелегитимности избирательной кампании, звучат призывы к срыву процесса голосования. Нагнетается обстановка на предмет наличия в стране «гуманитарного кризиса», провоцируется недовольство населения курсом властей», — говорится в сообщении.

В ведомстве призвали «отказаться от этой деструктивной практики», добавив, что предстоящие выборы могут способствовать возвращению политических сил Венесуэлы к национальному диалогу.

«Никто не вправе лишать граждан этой страны возможности через голосование высказать своё мнение – в правовом поле, без давления, насилия, провокаций», — добавили в российском МИД.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что некоторые государства заинтересованы в срыве президентских выборов в стране, которые намечены на 20 мая.

В апреле стало известно, что почти половина (16 из 34) участников Саммита Америк считают предстоящие в Венесуэле президентские выборы нелегитимными.