МИД России назвал призывы к срыву голосования в Венесуэле вмешательством во внутренние дела

Короткая ссылка
Призывы к срыву голосования на президентских выборах в Венесуэле являются вмешательством во внутренние дела суверенного государства. Об этом сообщили в пресс-службе МИД России.
МИД России назвал призывы к срыву голосования в Венесуэле вмешательством во внутренние дела
  • Reuters

«Продолжают тиражироваться тезисы о нелегитимности избирательной кампании, звучат призывы к срыву процесса голосования. Нагнетается обстановка на предмет наличия в стране «гуманитарного кризиса», провоцируется недовольство населения курсом властей», — говорится в сообщении.

В ведомстве призвали «отказаться от этой деструктивной практики», добавив, что предстоящие выборы могут способствовать возвращению политических сил Венесуэлы к национальному диалогу.

«Никто не вправе лишать граждан этой страны возможности через голосование высказать своё мнение – в правовом поле, без давления, насилия, провокаций», — добавили в российском МИД.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что некоторые государства заинтересованы в срыве президентских выборов в стране, которые намечены на 20 мая. 

В апреле стало известно, что почти половина (16 из 34) участников Саммита Америк считают предстоящие в Венесуэле президентские выборы нелегитимными.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Внешняя политика
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных