Правящая партия Венесуэлы выбрала Мадуро кандидатом на предстоящих выборах президента
Правящая Единая социалистическая партия Венесуэлы заявила, что выбрала своим кандидатом на следующих президентских выборах действующего главу государства Николаса Мадуро.
- Николас Мадуро
- globallookpress.com
Об этом сообщает Associated Press.
Данное решение объявил председатель партии Диосдадо Кабельо.
Отмечается, что выборы президента страны должны пройти до 30 апреля.
Ранее Мадуро заявил, что оппозиционные партии не смогут участвовать в президентских выборах, которые должны состояться в 2018 году.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.