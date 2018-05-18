США ввели новые санкции против Венесуэлы

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Соединённые Штаты расширили санкции в отношении Венесуэлы. Об этом заявили в пресс-службе американского Министерства финансов.
США ввели новые санкции против Венесуэлы
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Отмечается, что ограничения были введены против четырёх граждан Венесуэлы и трёх связанных с ними организаций.

Ранее Минфин США внёс в санкционный список трёх венесуэльцев и 20 компаний.

Главный редактор журнала «Латинская Америка» РАН Владимир Травкин в разговоре с НСН прокомментировал ситуацию в Венесуэле.

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