США ввели новые санкции против Венесуэлы
Соединённые Штаты расширили санкции в отношении Венесуэлы. Об этом заявили в пресс-службе американского Министерства финансов.
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Отмечается, что ограничения были введены против четырёх граждан Венесуэлы и трёх связанных с ними организаций.
Ранее Минфин США внёс в санкционный список трёх венесуэльцев и 20 компаний.
Главный редактор журнала «Латинская Америка» РАН Владимир Травкин в разговоре с НСН прокомментировал ситуацию в Венесуэле.
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