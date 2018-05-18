США ввели новые санкции против Венесуэлы

Соединённые Штаты расширили санкции в отношении Венесуэлы. Об этом заявили в пресс-службе американского Министерства финансов.

Отмечается, что ограничения были введены против четырёх граждан Венесуэлы и трёх связанных с ними организаций.

Ранее Минфин США внёс в санкционный список трёх венесуэльцев и 20 компаний.

Главный редактор журнала «Латинская Америка» РАН Владимир Травкин в разговоре с НСН прокомментировал ситуацию в Венесуэле.