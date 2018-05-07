США расширили санкции в отношении Венесуэлы
Как отмечается в сообщении на сайте ведомства, в санкционный список включены три человека и 20 компаний.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что некоторые государства заинтересованы в срыве президентских выборов в стране, которые намечены на 20 мая.
Также вице-президент Соединённых Штатов Майкл Пенс на встрече с лидерами венесуэльской оппозиции сообщил, что США намерены продолжить оказание давления на Венесуэлу.
Главный редактор журнала «Латинская Америка» РАН Владимир Травкин в разговоре с НСН прокомментировал ситуацию в Венесуэле.