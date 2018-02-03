«Не получили никаких улик»: экстрадированный в США россиянин отверг все обвинения в киберпреступлениях
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- © VSilas Stein
Обвиняемый властями США в кибермошенничестве гражданин России Пётр Левашов заявил о своей невиновности. Об этом сообщил его адвокат Игорь Литвак.
«Сегодня вечером у нас было первое слушание в суде в Коннектикуте. Петя Левашов сказал, что он невиновен по восьми пунктам, по которым его обвиняют в обвинительном заключении», — цитирует РИА Новости Литвака.
Он сообщил, что сторона защиты не получила от американской прокуратуры «никаких документов и никаких улик».
Тем временем американские прокуроры ходатайствуют об аресте обвиняемого.
«Суд должен задержать обвиняемого, поскольку есть серьёзный риск, что он скроется, если его освободить. Он гражданин России, и неизвестно о каких-либо его связях или активах (разве что через вменяемые ему преступления) в США или в судебном округе Коннектикут», — говорится в ходатайстве обвинения, поданном в федеральный суд Коннектикута.
При этом отмечается, что Левашов никогда ранее не был в США, а вся его семья проживает в России.
Суд намерен удовлетворить ходатайство обвинения. Прокуроры предложили определиться с задержанием Левашова на следующей неделе.
Испанские власти 2 февраля передали россиянина американской стороне. В США его обвиняют в причастности к созданию сети компьютеров Kelihos, заражённых вирусом и находившихся под контролем хакеров, которые таким образом занимались вредоносной деятельностью, в том числе сбором данных и распространением спама.
Посольство России в Вашингтоне уже заявило о готовности помочь российскому программисту.
«Посольство и генконсульства России в США всегда оказывали и будут оказывать попавшим в беду россиянам всестороннюю консульскую и правовую помощь, добиваясь соблюдения их законных прав и интересов, а также скорейшего возвращения на родину... Разумеется, окажем П.Ю. Левашову необходимое содействие», — сообщил представитель дипведомства.
В посольстве также призвали США перестать «захватывать» россиян по всему миру.
«Призываем США наладить сотрудничество между компетентными органами двух стран на основе Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 года. Требуем от Соединённых Штатов прекращения захватов россиян по всему миру», — заключили дипломаты.
Решение Испании
Правительство Испании объяснило решение выдать российского программиста Соединённым Штатам тем, что запрос об экстрадиции от американской стороны поступил раньше, чем от российской. Кроме того, сообщили в испанском Минюсте, в США Левашова обвиняют в более серьёзных преступлениях.
- © Фото из личного архива семьи Левашовых
«Преступления, в которых его обвиняют в этой стране (США. — RT), более серьёзные. Кроме того, согласно Конституции Российской Федерации наличие гражданства этой страны может сделать невозможным его дальнейшую экстрадицию в Соединённые Штаты, что может оставить безнаказанными совершённые там преступления», — заявили в пресс-службе испанского Минюста.
Как добавили в ведомстве, «ничто не препятствует тому, чтобы российские власти запросили у США его экстрадицию» после того, как Левашов отбудет наказание за совершённые преступления в Соединённых Штатах.
В посольстве России выразили разочарование решением властей Испании.
«С сожалением констатируем, что 2 февраля испанская сторона передала Петра Левашова США, факт выдачи россиянина подтвердила его адвокат. Такое решение испанских властей вызывает разочарование: согласно общепринятым юридическим нормам российский запрос имеет приоритет, поскольку Пётр Левашов является гражданином Российской Федерации», — говорится в сообщении дипведомства России в Испании.
Решение удовлетворить требования американских властей об экстрадиции в США Петра Левашова было принято Национальным судом Испании 3 октября 2017 года.
«Уголовный отдел Национального суда согласился на выдачу гражданина России Петра Юрьевича Левашова США, где он обвиняется в ряде преступлений: компьютерном мошенничестве, причинении ущерба, краже личных данных», — сообщалось в судебном постановлении.
Между тем запрос об экстрадиции россиянина в Москву был отправлен в Министерство юстиции Испании 20 сентября. Эту информацию подтверждала защита обвиняемого.
«Россия отправила запрос в Минюст Испании об экстрадиции. Мы получили факс. Российское консульство в Мадриде поставило в известность Национальную судебную палату, что 20 сентября подан официальный запрос», — пояснила адвокат Левашова Маргарита Репина.
Противоречивые показания
Испанский суд также прокомментировал заявления защиты Левашова о политической подоплёке дела. В постановлении сказано, что решение об экстрадиции было принято без «политической мотивации в адрес обвиняемого».
Сам же Левашов на слушании в суде заявил, что в течение последних десяти лет работал на партию «Единая Россия». Тем не менее доказательств этому россиянин не представил.
Обвиняемый также сообщил, что у него был доступ к конфиденциальной информации. «Я офицер российской армии, у меня секретная военно-учётная специальность, я давал подписку о неразглашении», — заявил Левашов, также не предоставив подтверждения своих слов.
Россиянин заявил суду, что не согласен на экстрадицию в США, поскольку ожидает, что там его «подвергнут пыткам, будут насильно вводить наркотики, чтобы получить информацию».
В «Единой России» позже опровергли информацию о том, что Пётр Левашов имеет отношение к партии, сообщив, что он никогда там не работал.
Задержание Левашова
Пётр Левашов, 36-летний программист из Санкт-Петербурга, был задержан в апреле 2017 года в Барселоне во время отдыха с семьёй по запросу США, где его подозревают в киберпреступлениях.
Ночью испанские правоохранительные органы ворвались в апартаменты, в которых проживала семья во время отдыха, и задержали россиянина. Местные полицейские пояснили, что программиста подозревают в причастности к хакерским атакам, связанным в том числе со «вмешательством» в выборы в США.
В американском штате Коннектикут Левашова обвиняют по восьми пунктам в связи с созданием ботнет-сети Kelihos. Программист также обвиняется в федеральном суде штата Аляска по двум пунктам — мошенничество в интернете и незаконный перехват электронных сообщений. Ранее Минюст сообщил, что против Левашова уже много лет назад были заведены дела в Мичигане и в столице США Вашингтоне (округ Колумбия).
Обвинение считает, что россиянин с помощью сети заражённых компьютеров получал информацию о логинах и паролях пользователей, рассылал спам, устанавливал программы-вымогатели и иные вирусы на компьютеры пользователей. По данным обвинения, Левашов заработал на этом значительные средства.
Охота на россиян
Тем временем МИД России предупредил россиян об опасности зарубежных поездок в связи с тем, что американские спецслужбы фактически объявили охоту на граждан страны. В 2017 году по запросам из Вашингтона за рубежом были арестованы более десяти российских граждан.
«Количество таких случаев уже достигло четырёх десятков, — говорится в заявлении МИД. — За один только 2017 год по запросам из Вашингтона за рубежом арестованы более десяти российских граждан. В качестве примеров можно привести задержания в Испании С.В. Лисова и П.Ю. Левашова, в Латвии — Ю.А. Мартышева, в Канаде — Р.Ф. Мансурова, в Греции — А.В. Винника», — напомнили в дипведомстве.
При этом, подчёркивают в МИД, после прибытия в США россияне сталкиваются со всеми издержками американского правосудия.
«Разными методами, в том числе прямыми угрозами, их пытаются склонить к признанию своей вины, несмотря на надуманность многих обвинений. А в случае отказа от такого признания приговаривают к огромным тюремным срокам», — говорится в заявлении министерства.