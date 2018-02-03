В посольстве России заявили о готовности оказать помощь экстрадированному в США Левашову

Посольство России в Вашингтоне готово оказать содействие россиянину Петру Левашову, который экстрадирован из Испании в США.

«Посольство и генконсульства России в США всегда оказывали и будут оказывать попавшим в беду россиянам всестороннюю консульскую и правовую помощь, добиваясь соблюдения их законных прав и интересов, а также скорейшего возвращения на Родину», — цитирует РИА Новости представителя дипведомства.

В посольстве также добавили, что официального извещения местных властей об экстрадиции Левашова в США ещё не поступало.

«Добиваемся от американцев точной информации о местонахождении россиянина. Разумеется, окажем П.Ю.Левашову необходимое содействие», — отметил представитель посольства.

Ранее стало известно, что Испания экстрадировала в США обвиняемого в хакерстве российского программиста Петра Левашова.

Россиянин был задержан в Барселоне в апреле 2017 года. Соединённые Штаты обвиняют его в том, что на протяжении трёх лет он взламывал компьютеры американцев и торговал паролями к ним.