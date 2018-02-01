«Продолжают охоту по всему миру»: МИД предупредил россиян об опасности задержаний спецслужбами США

МИД России предупредил россиян об опасности зарубежных поездок в связи с тем, что американские спецслужбы фактически объявили охоту на граждан РФ. Только за 2017 год по запросам Вашингтона за рубежом были арестованы более десяти россиян. Ранее же, указывают в ведомстве, доходило даже до похищений. При этом после задержания россияне порой сталкиваются с угрозами, надуманными обвинениями и предвзятым судом, им также грозят огромные тюремные сроки. Последний из подобных случаев RT описывал в январе этого года, когда со Шри-Ланки сбежал обвиняемый в хакерских атаках Фёдор Манохин. Его экстрадиции требовали США.

Охота на россиян

МИД России предупредил россиян, выезжающих за границу, об опасности «подвергнуться задержанию и даже аресту по запросам правоохранительных органов США в третьих странах». Так, за один только 2017 год по запросам из Вашингтона за рубежом арестовано более десяти российских граждан.

Как указывает МИД в своём заявлении, это не первое подобное обращение к россиянам: фактически подобные предупреждения публикуются ежегодно с 2013 года.

В ведомстве отмечают, что, несмотря на двусторонний Договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 года с Соединёнными Штатами, «американские спецслужбы продолжают фактическую охоту за россиянами по всему миру».

«Количество таких случаев уже достигло четырёх десятков, — говорится в заявлении МИД. — За один только 2017 г. по запросам из Вашингтона за рубежом арестованы более десяти российских граждан. В качестве примеров можно привести задержания в Испании С.В. Лисова и П.Ю. Левашова, в Латвии — Ю.А. Мартышева, в Канаде — Р.Ф. Мансурова, в Греции — А.В. Винника».

В МИД упомянули и более давние случаи, когда, по их словам, доходило до настоящих похищений россиян. Речь идет о лётчике Константине Ярошенко и сыне депутата Госдумы Романе Селезнёве, которого «американские агенты в июле 2014 года буквально выкрали с Мальдивских островов и насильно перевезли на американскую территорию».

Также по теме «Военная операция»: адвокат Винника прокомментировал решение суда об экстрадиции россиянина в США Решение греческого суда о выдаче Александра Винника властям США носит политический характер, заявил адвокат россиянина Тимофей...

При этом, подчёркивают во внешнеполитическом ведомстве, после прибытия в США россияне сталкиваются со всеми издержками американского правосудия.

«Разными методами, в том числе прямыми угрозами, их пытаются склонить к признанию своей вины, несмотря на надуманность многих обвинений. А в случае отказа от такого признания приговаривают к огромным тюремным срокам», — говорится в заявлении.

Дипломаты предлагают россиянам при планировании поездки тщательно взвешивать все риски, особенно если есть основания предполагать наличие претензий со стороны американских правоохранительных органов. В первую очередь это относится к выездам в страны, у которых есть договор с Вашингтоном о выдаче (список таких государств размещён на сайте Госдепартамента США).

Беспрецедентное давление

Гражданам России стоит внимательно отнестись к предупреждению МИД, отметили в Совете Федерации.

«Конечно, американцы устраивают провокации и будут продолжать, у них такие механизмы отработаны, — подчеркнул в беседе с RT первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. — Что касается предупреждения МИД, то ведомство не стало бы его делать просто так. Значит, есть соответствующая информация, есть тенденция. С одной стороны, это предупреждение для россиян, с другой — сигнал для всего мира о том, что мы знаем о намерениях спецслужб США и будем принимать меры, чтобы этому помешать».

Эксперты отмечают, что в иных случаях задерживаемым за границей россиянам не помогает даже дипломатический иммунитет.

«США действительно давно показывают верховенство своего права над международным, но сейчас уже переходят в состояние войны против гражданского общества России, — считает вице-президент российского подразделения международного Комитета защиты прав человека при ООН Александр Ионов. — И сегодня даже те люди, которые ведут честный бизнес, будут вынуждены ограничивать своё присутствие за рубежом. Ведь, например, политику Сулейману Керимову, задержанному во Франции, даже иммунитет не помог».

Собеседник отмечает, что США не предоставляют России информацию о гражданах, в отношении которых ведутся расследования, о планах спецслужб по задержанию россиян.

«В целом это беспрецедентное давление на гражданское общество, — говорит Ионов. — МИД не хочет начинать такую же войну против американцев, находящихся в России, потому что мы не ставим себя выше норм международного права. Если начнём заниматься такой же охотой, то уподобимся им».

Последний из «хакеров»

Последний из скандалов, связанных с задержанием россиян за границей по обвинениям США, получил огласку благодаря расследованию RT. В предновогодние дни на Шри-Ланке пропал 27-летний россиянин Фёдор Манохин, экстрадиции которого требовали США.

Как выяснилось, власти Соединённых Штатов требовали его выдачи по подозрению в отмывании денег и «вмешательству в выборы», за что Манохину в совокупности грозило почти 85 лет тюрьмы.

Также по теме Хакер поневоле: как американские спецслужбы охотились за россиянином на Шри-Ланке В предновогодние дни на Шри-Ланке разгорелся международный скандал, связанный с «русскими хакерами». На острове пропал 27-летний...

Россия, в свою очередь, добивалась экстрадиции своего гражданина в связи с обвинением в краже.

Однако накануне заседания Верховного суда Шри-Ланки, который должен был решить вопрос о выдаче Манохина в США, мужчина загадочным образом исчез. Полиция Шри-Ланки объявила россиянина в розыск и заявила, что у них нет информации о пересечении Манохиным границы.

Местные СМИ излагали свои версии произошедшего. Шриланкийская редакция британского издания Daily Mirror без указания источника сообщила, что «русский хакер» мог покинуть страну на борту самолёта главы Рособоронэкспорта Александра Михеева, который в начале декабря с делегацией был в Шри-Ланке с официальным визитом.

Обнаружился Манохин так же неожиданно, как и исчез. Причём нашли его не на Шри-Ланке, а в России.

Ростовские сотрудники ГИБДД задержали мужчину при проверке документов и отправили его в СИЗО-3 в Новочеркасске. Сейчас Манохин ожидает суда.

Другие жертвы охоты

Все упомянутые в заявлении МИД россияне, которые в разные годы задерживались по требованию властей США за границей, оказывались в центре дипломатических скандалов и в большинстве случаев всё же были экстрадированы в Соединённые Штаты.

Так, российский программист Станислав Лисов был задержан по запросу США в январе 2017 года в Испании. Американские власти заподозрили мужчину в кибермошенничестве.

Станислав Лисов

© Кадр: видео YouTube

Россиянину инкриминируют распространение вредоносного ПО и нанесение ущерба в размере $855 тыс. некоему «финансовому учреждению».

Однако сам Лисов, как и все его знакомые, утверждает, что он никакого отношения к этому преступлению не имеет.

Также по теме Ищите хакера: по запросу США в Европе задержан ещё один российский программист В Испании по запросу США задержан ещё один российский программист — 36-летний петербуржец Пётр Левашов. Об этом RT рассказала его...

«Я хочу заявить, что не имею отношения к тем преступным делам, в которых меня обвиняют США. У меня есть подозрения, что, если попаду на территорию Соединённых Штатов, обвинения могут измениться или будет применено давление и принуждение», — писал программист в обращении на имя президента России. Лисов также указал, что доказательная база, на которой строится обвинение, является сомнительной.

Между тем в октябре 2017 года испанский суд вынес решение об экстрадиции Лисова в США.

По аналогичной схеме в Испании в апреле прошлого года был задержан и другой программист, Пётр Левашов. Как рассказывала жена программиста Мария, действовали полицейские очень жёстко.

«Ворвались в апартаменты ночью, положили всех на пол, заперли меня и подругу в комнате на два часа и не отвечали на вопросы. С мужем поговорить не разрешали», — рассказывала женщина RT.

Примечательно, что в официальном обвинении говорилось, что Левашов якобы на протяжении трёх лет взламывал компьютеры американцев и торговал паролями к ним.

Однако на допросе, по словам жены, полицейские неожиданно стали говорить, что вирус, который якобы создал Левашов, связан с победой Трампа на выборах.

В июле 2017 года из Латвии в США был экстрадирован гражданин России Юрий Мартышев. Американские власти обвинили его в тайном сговоре с целью совершения электронного мошенничества, электронном мошенничестве и подстрекательстве к преступлению, а также в причинении вреда компьютерным системам.

Судьба на волоске

Сейчас российские власти пытаются не допустить экстрадиции в США другого россиянина — Александра Винника. Он был задержан в Греции 25 июля 2017 года по запросу американских властей.

Американцы обвиняют Винника в отмывании до $4 млрд с помощью криптовалютной биржи.

Александр Винник

globallookpress.com

© Nicolas Economou

В России в отношении него возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере. Между тем сам Винник в январе этого года обратился к властям Греции с просьбой предоставить ему политическое убежище. Об этом сообщил его адвокат Илиас Спирлиадис.

«Заявление подано. Мы считаем, что если его выдадут США, то там с ним не будут обращаться по европейским стандартам, не исключаем даже применения к нему пыток. Кроме того, он эксперт в области блокчейна, а эта информация интересует власти США, что делает его дело ещё и политическим», — цитирует юриста Интерфакс.

По его словам, в соответствии с греческим законодательством, заявление направлено министру юстиции Греции, а также в Генпрокуратуры Афин и Салоников. Спирлиадис подчеркнул, что Винника нельзя экстрадировать до рассмотрения данного вопроса.