ОНК: ФБР предлагало сотрудничество обвиняемому США в хакерстве россиянину

ФБР предлагало сотрудничество россиянину Фёдору Манохину, которого США обвиняют в хакерстве и влиянии на выборы президента. Об этом RT рассказал член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Александр Ионов.

Манохин, который сбежал от американских спецслужб, был арестован в России по уголовному делу о краже и в настоящий момент находится в одном из СИЗО в Москве. Члены ОНК Москвы Александр Ионов и Иван Мельников навестили Манохина в СИЗО.

«Задерживали меня на Шри-Ланке по запросу США очень жёстко. Потом ФБР мне предлагало сотрудничать с ними, но я отказался. К хакерству и взлому выборов я отношения не имею», — приводит слова Манохина Ионов.

Ранее RT сообщал, что на Шри-Ланке разгорелся международный скандал, связанный с «русскими хакерами». В марте 2017 года местные власти по запросу США задержали 27-летнего Манохина, приехавшего на остров отдыхать с семьёй.

Американские власти обвинили мужчину в отмывании денег, хакерских атаках и вмешательстве в президентские выборы и требовали от Шри-Ланки экстрадировать его. Выдачи своего гражданина на родину добивалась и Россия — в связи с обвинением в краже. Однако накануне суда в декабре 2017 года мужчина загадочным образом исчез с острова, а спустя три недели был задержан ростовскими сотрудниками ГИБДД при проверке документов.